Le PSG ne gagnera jamais rien, il pense que le Qatar s'en fout

Par Alexis Rose

Suite au premier sacre de Manchester City en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain doit-il s'inspirer du modèle des Citizens pour grimper enfin sur le toit de l’Europe ? Mission impossible pour Grégory Schneider.

Jusqu’à maintenant, le club de la capitale française se cachait souvent derrière Manchester City pour excuser ses échecs en Ligue des Champions. Mais depuis samedi soir, cette excuse n’est plus valable. Puisqu’après un premier échec en finale en 2021, les Citizens de Pep Guardiola ont enfin décroché le graal samedi soir en dominant l’Inter Milan lors de la finale à Istanbul (1-0). Un sacre qui fait rentrer Man City dans les grands clubs européens, d’autant plus que le club mancunien a réalisé une folle saison entre le titre en Premier League et la victoire en FA Cup. Finaliste déchu en 2020, le PSG rêve maintenant d’imiter City dans les saisons à venir. Mais est-ce que cela est possible en l’état actuel du projet des Qataris ? Grégory Schneider pense que non.

« Le PSG n’est pas fait pour gagner des titres ! »

« Vous partez d'un postulat que je trouve curieux, c'est que le PSG est fait pour gagner des matchs et des titres. Je ne crois pas, ce n'est pas un club fait pour ça, mais il est fait pour briller. Pour gagner une Ligue des Champions, il faut un grand gardien, et le PSG a attendu 2017 avant de prendre un top gardien, c’est-à-dire Navas. Pendant six ans, ils ont joué avec des gardiens moyens. Après, quand Paris prend Messi, cela n’a rien à voir avec la compétitivité de l’équipe, à aucun moment. Le PSG avait déjà Mbappé, qui ne court pas, et Neymar, qui court comme il a envie. Donc si Paris voulait se renforcer pour gagner des titres, il ne fallait pas prendre Messi. Ce n’est pas possible de jouer à huit. Le PSG est fait pour briller à l’international, pour le marketing, pour faire parler… Mais le PSG n’est pas fait pour gagner des titres ! C’est l’histoire racontée sur le terrain depuis plusieurs saisons », a lancé le consultant d’Europe 1, qui pense que le PSG va devoir complètement changer de stratégie pour avoir sa première étoile européenne.