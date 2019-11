PSG : Zidane qui drague Mbappé, la réaction du vestiaire

Dans : PSG.

Jusqu'à maintenant, le Paris Saint-Germain réalise une bonne saison 2019-2020. Malgré trois défaites en Ligue 1, le club de la capitale survole les débats en championnat, mais aussi en Ligue des Champions.

Si ce bon départ augure de belles choses pour la suite des évènements, les joueurs du PSG savent que leur exercice sera jugé en début d’année 2020, quand Paris jouera sa vie en Coupe d’Europe. Incapable de passer le cap des huitièmes de finale depuis trois saisons, la formation de Thomas Tuchel n’aura plus le droit à l’erreur. Pour cela, l’entraîneur allemand pourra notamment compter sur le talent de Kylian Mbappé. Freiné par des blessures, le champion de monde a tout de même marqué neuf buts en 11 matchs. Preuve que les rumeurs qui l'envoient au Real Madrid ne l'atteignent pas ? Juan Bernat ne préfère pas se mouiller dans ce dossier chaud…

« Les paroles de Zidane ont-elles déstabilisé Mbappé ou le vestiaire ? Je ne donne pas beaucoup d'importance aux choses extérieures. Je me concentre sur le terrain et le football, c’est ce que j’aime. Un vestiaire avec Neymar, Mbappé, Cavani ? Nous sommes très proches. C'est un vestiaire au top. Nous nous sommes bien renforcés avec l’arrivée de Keylor et avec les autres recrues. Nous sommes plus compacts et cela a été vu lors de ces matchs de Champions. Pour remporter un tel titre, une équipe est nécessaire et le PSG s’est très bien renforcé. Depuis mon arrivée, l’entraîneur m’a donné beaucoup de confiance. Je suis très bien dans cette ville et avec le groupe. J’espère y rester encore plusieurs années », a expliqué, sur OK Diario, le latéral gauche espagnol, qui sait que son PSG aura surtout besoin d’un Mbappé concentré à 100 % pour atteindre le dernier carré de la C1.