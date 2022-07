Le PSG n’est que le plan C de Lewandowski

Déterminé à quitter le Bayern Munich et à rejoindre le FC Barcelone, Robert Lewandowski constate que les deux clubs peinent à trouver un accord. L’attaquant bavarois commence à envisager une alternative défavorable au Paris Saint-Germain.

Si le Paris Saint-Germain souhaite évoluer dans le 3-5-2 imaginé par l’entraîneur Christopher Galtier, l’effectif a besoin de renforts dans le secteur offensif. Le conseiller football Luis Campos a en effet prévu de recruter deux attaquants dont la priorité Robert Lewandowski. Le club de la capitale connaît parfaitement la situation de l’avant-centre au Bayern Munich. Depuis plusieurs semaines, le Polonais sous contrat jusqu’en 2023 affiche sa volonté de signer au FC Barcelone. Mais les discussions entre le champion d’Allemagne et le Barça n’aboutissent pas.

Pendant que les Bavarois réclament 50 M€ pour leur meilleur buteur, les Catalans ne proposent que 40 M€ plus des bonus. Voilà pourquoi le Paris Saint-Germain se tient à l’affût en cas de désaccord définitif. Le problème, c’est que le pensionnaire de Ligue 1 n’a pas les faveurs de Robert Lewandowski. C’est le moins que l’on puisse dire tant la capitale française arrive loin dans les plans de l’attaquant. Selon les informations de Christian Falk, journaliste du quotidien allemand Bild, l’international polonais veut absolument rejoindre le Barça.

TRUE✅ Paris Saint-Germain are expected to get into the poker for Robert Lewandowski if the negotiations between Barcelona and Bayern would fail. just like Chelsea. Lewandowski would prefer a Transfer to Barca or Chelsea instead of staying at Bayern @ChelseaFC @PSG_inside https://t.co/HPK9HapS7u