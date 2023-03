Le PSG n'est qu'un plan B, Lionel Messi a fait son choix

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La situation de Lionel Messi continue de faire beaucoup parler. Le PSG espérait le prolonger, mais le joueur argentin préfère désormais discuter avec le FC Barcelone, qui est en train de le convaincre de revenir.

Lionel Messi n’ayant pas activé l’option pour prolonger automatiquement au PSG, il est donc depuis le 1er janvier 2023 libre de discuter et choisir le club de son choix pour sa carrière. Les tendances s’inversent et partent un peu dans tous les sens pour l’avenir de l’Argentin, qui se sait désiré sur plusieurs continents. Si déjà, s’offrir La Pulga pouvait faire saliver, c’est encore plus le cas depuis son titre mondial qui consacre littéralement sa carrière. Le PSG est le premier club désireux de le conserver, puisque Nasser Al-Khelaïfi discutait déjà avec son entourage pour un nouveau contrat, et non pas une simple prolongation, avec un salaire revu à la hausse, et une possibilité de rester encore deux ans, et ce dès l’automne dernier. Mais depuis, la donne semble avoir changé et Lionel Messi veut clairement étudier toutes les portes de sortie. Y compris celle qui semblait impossible.

PSG : Neymar impossible à virer, Messi doit partir et vite ! https://t.co/h112MO8qbn — Foot01.com (@Foot01_com) March 27, 2023

En effet, un retour au FC Barcelone prend forme depuis quelques semaines. Rancunier à mort contre Joan Laporta, qui l’a viré sans ménagement du Barça à l’été 2021 alors qu’il pensait rester quelques jours seulement avant de se voir indiquer la sortie, Lionel Messi a visiblement passé l’éponge. La retraite de Gérard Piqué, qui avait oeuvré en coulisses pour son départ, a aussi pesé et désormais, « Léo » se voit bien revenir dans son club de quasiment toujours. Les joueurs ainsi que Xavi, lui déroulent déjà le tapis rouge, même s’il faudra lui faire une place dans l’effectif, et montrer un meilleur visage que cela en Europe, puisque le club catalan n’arrive désormais même plus à passer les poules de Ligue des Champions.

Jorge Messi pousse à fond vers le Barça

En tout cas, cela discute en ce sens et le clan Messi ne se cache même plus. Catalunya Radio révèle ainsi que Jorge Messi, qui s’occupe des intérêts de son fils, et Joan Laporta, ont prévu de se rencontrer cette semaine. Un deuxième rendez-vous en peu de temps pour discuter bien évidemment d’un retour dans le projet barcelonais pour la saison prochaine. Nul doute que la discussion devrait être cordiale, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce que Jorge Messi a toujours été contre un départ de son fils du FC Barcelone, même quand cela allait beaucoup moins bien. Et ensuite parce que, pour rejoindre le club blaugrana, Lionel Messi est prêt à faire un gros effort sur le plan salarial, ce qu’il ne consent pas à effectuer pour ses autres possibles destinations.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Cela tombe bien pour Joan Laporta, dont les finances sont en grande difficulté et qui pourrait avoir bien du mal à finaliser l’arrivée d’un joueur avec un salaire colossal. La Liga a annoncé qu’elle avait demandé au Barça de faire un effort et de réduire sa masse salariale, les informations de la presse espagnole évoquant même une réduction de 200 millions d’euros à observer tout de même. De son côté, le joueur toujours au PSG actuellement ne discute pas avec tant de clubs que cela selon la radio catalane. Partir vers le Golfe n’est pas envisagé, et rejoindre la MLS est un dernier recours. L’idée est vraiment de revenir au Barça, ou sinon de continuer à Paris comme solution de repli. Le Paris SG, qui lui a déroulé le tapis rouge depuis deux ans, n'est désormais plus sa priorité.