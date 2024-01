Le PSG n’a jamais aussi bien marché, les chiffres sont édifiants

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG peut se féliciter d'avoir une situation économique très pérenne. Le cabinet d’analyse du marché du football « Football Benchmark » vient de publier un rapport sur les performances financières des grands clubs européens et le club de la capitale a terminé bouclé la saison 2022-2023 de la meilleure des manières.

Depuis quelques années maintenant, le PSG est devenu un ogre du football européen. La marque du club de la capitale ne cesse de prendre de la valeur. Si le fair-play financier rode toujours pour surveiller les transactions que veut réaliser le PSG, la situation est très prospère. C'est en tout cas ce qui ressort du rapport sur les performances financières des grands clubs européens pour la saison 2022-2023. Les Franciliens ont marqué leur histoire puisque pour la première fois, le club a franchi les 800 millions d’euros de revenus (801,6). C'est 20% de plus que la saison précédente... La raison de cette progression : « La hausse des revenus de diffusion suite à l’accord entre la LFP et CVC Capital Partners, ainsi qu’à l’augmentation des recettes des matches, reflétant un retour à la normale après la pandémie ».

Le PSG se frotte les mains pour le futur

Dans le détail, le PSG a comptabilisé 153,1 M€ en « revenus de jour de match », 249,2 M€ en droits TV et 399,4 M€ en « revenus commerciaux ». A noter néanmoins quelques pertes, liées notamment à sa masse salariale. « Malgré ces pertes, une tendance positive significative est observée, avec une réduction de 70 % des pertes par rapport à la saison précédente », note notamment le rapport. Et comme certains gros salaires sont partis, à l'instar de Neymar, Leo Messi ou encore Marco Verratti, des améliorations sont à prévoir sur les prochaines années. « Compte tenu des nouvelles mesures de réduction des coûts mises en œuvre avec le départ de Messi, Neymar, etc., si le PSG va loin en Ligue des champions, les chiffres peuvent encore augmenter et s’améliorer. À long terme, le nouveau stade ou la rénovation du stade actuel peut jouer un rôle majeur dans l’amélioration de la situation », précise Antonio Di Cianni, Senior Manager de Football Benchmark. De quoi donc se montrer positif pour l'évolution du PSG, évalué à 2,86 milliards d'euros tout de même.