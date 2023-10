Le PSG meilleur sans Neymar et Messi, Grégory Schneider est mort de rire

Dans : PSG.

Le début de saison du PSG est assez difficile à analyser car l’équipe de Luis Enrique a réussi quelques matchs étincelants face à l’OM ou contre Dortmund mais s’est également manqué sur certains rendez-vous en Ligue 1.

Brillant contre l’Olympique de Marseille ou encore le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a également manqué certains rendez-vous en Ligue 1. Les matchs nuls contre Lorient, Toulouse et Clermont et pire encore, la défaite face à Nice, prouvent que l’équipe de Luis Enrique n’est pas encore rodée. Le technicien espagnol est d’ailleurs toujours en train de tâtonner puisqu’il est récemment passé de son habituel 4-3-3 à un innovant 4-4-2 pour faire de la place à tous ses joueurs offensifs.

L'OL, Lorient et Clermont, l'ironie de Schneider

Mais pour l’heure, il semble manquer d’un joueur créatif dans certaines rencontres. Et si finalement, Neymar et Messi manquaient au PSG ? Cette thèse, les supporters parisiens n’ont sans doute aucunement envie de l’entendre et pourtant, c’est celle de Grégory Schneider. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, le journaliste a estimé que les pertes de l’Argentin et du Brésilien étaient immenses pour le Paris Saint-Germain et que pour l’instant, il n’y avait franchement pas de quoi se taper le ventre devant les prestations de l’équipe de Luis Enrique.

« Le début de la farce, c’est lorsque le PSG a commencé à nous raconter qu’il était plus facile de gagner des matchs sans Neymar et Messi plutôt que de gagner avec eux. Il y a eu tout un storytelling dans lequel on nous a vendu un jeu collectif qui allait permettre au PSG d’être plus fort mais la vérité c’est qu’il y a sept points de moins par rapport à la saison dernière à la même époque. La saison dernière le PSG collait 7-0 à Lille, cette saison ils font 0-0 à Clermont. J’ai quand même regardé qui le Paris SG a joué depuis le début de la saison car ça m’intriguait. Ils ont joué Lyon qui est en pleine bourre, Clermont qui trône au fait du championnat, Lorient qui prend buts sur buts… » a analysé Grégory Schneider avant de poursuivre.

Déjà une « alerte » au PSG ?

« Ils ont joué Toulouse qui n’est pas parti pour crever les plafonds. Quand ça va se durcir, on va voir. Mais dès maintenant je trouve qu’il y a une espèce d’alerte au PSG » a poursuivi Grégory Schneider, pour qui les pertes de Lionel Messi et de Neymar sont un vrai handicap pour Paris, malgré les énormes critiques qui ont été formulées à l’encontre des deux joueurs la saison passée. Quoi qu’il en soit, le divorce était consommé entre le Parc des Princes et les deux hommes. Personne au sein des fervents supporters du PSG ne regrettent leur départ et cela peu importe les conséquences sportives.