Le PSG maudit, Mbappé blessé, l’OM jubile

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Malgré la victoire, le PSG a perdu Kylian Mbappé sur blessure et cela provoque une grande inquiétude à Paris à deux semaines du match face au Bayern Munich. Pour l'OM, qui affrontera très vite le Paris SG en Coupe, c'est beaucoup moins dérangeant.

Le PSG a vécu un drôle de match ce mercredi soir à Montpellier. Alors qu’il entame doucement son sprint du mois de février, Paris a fait l’essentiel en s’imposant 3-1 pour même prendre le large en tête de la Ligue 1, puisque Lens s’est incliné à domicile face à Nice (0-1). L’OM est désormais son dauphin, mais c’est plus son propre niveau qui inquiète au Paris SG. En effet, la victoire a été poussive à Montpellier, et sans Neymar, la formation parisienne espérait comme d’habitude se reposer sur Kylian Mbappé. Mais l’attaquant français a été maladroit, avec un pénalty manqué, puis donné à retirer, et enfin encore manqué en deux fois. Si Lionel Messi a su prendre le relai en menant son équipe à la victoire, la soirée reste largement négative pour le champion de France puisque, comme Sergio Ramos, Kylian Mbappé a quitté ses coéquipiers en première période après s’être écroulé sur un contact avec Léo Leroy.

Mbappé inquiet, Galtier rassurant

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Foot01.com (@foot01.officiel)

Immédiatement, l’inquiétude était de mise. Sur les images de Canal+, on entend Canal+ parler au kiné venu l’aider à sortir du terrain. « C’est sur un appui que je me suis blessé. Ah j’ai trop mal », a lancé l’international français, qui se plaignait du genou. Celui-ci aurait légèrement tourné selon les images, et des examens auront vite lieu, dès ce jeudi s’il n’y a pas eu de gonflement. Christophe Galtier ne s’est pas montré très précis au moment d’évoquer la blessure de son numéro 7. « Concernant Kylian, sur un tacle, il a pris un coup au genou et derrière le genou. Est-ce une contusion ou un hématome ? On ne sait pas encore. Cela ne paraît pas très grave », a confié le coach du PSG, qui sait que l’état de santé de Kylian Mbappé va désormais faire la Une des journaux. En effet, il y a un énorme match de prévu le 14 février prochain face au Bayern Munich, et le PSG n’a pas le droit à l’erreur.

Face au PSG, l'OM y croit !

Mais il n’y a pas que la Ligue des Champions dans la vie, et du côté de l’OM, on jette quand même un oeil sur l’état de santé du PSG. Il faut dire que le club provençal marche du tonnerre et rêve d’en profiter pour aller chercher enfin un titre, 11 ans après le dernier. Dans une semaine, Marseille recevra Paris pour un Classique version 1/8e de finale de Coupe de France. Et malgré sa cote d’amour importante en France, Kylian Mbappé n’a pas fait pleurer le peuple phocéen avec sa blessure qui le privera certainement de cette rencontre. Selon L’Equipe, le numéro 7 du PSG est déjà incertain pour le match face au Bayern, et on le voit difficilement prendre un risque pour jouer face à l’OM, alors que la Coupe de France n’est pas l’objectif numéro 1 du club de la capitale.

Les regards se tournent donc sur ce fameux calendrier musclé de février pour le PSG. « Déplacement au Vélodrome dans un match à élimination directe face à cet OM et sans Mbappe ? », chauffe ainsi Romain Beddouk, journaliste pour Le Club des 5 et France Bleu. « Mbappé qui se blesse à 8j du match, contre l’OM, à 15j du match contre le Bayern. Et le transfert de Ziyech qui a capoté. DÉSASTRE TOTAL », surenchérit Said Amdaa, tandis que chez les supporters, forcément, cela allait beaucoup plus loin. « J'espère que c'est grave la blessure de Mbappe et qu'il a bien mal », « Elle est blessée la noisette ! On souhaite les croisés pour Mbappé », « Mbappé était l’arbre qui cachait la forêt, ça va se voir » ou « Mbappé qui simule une blessure pour pas qu’on parle de ses peno c’est fort probable ». Des attaques qui démontrent que les supporters de l’OM ont un oeil appuyé sur les performances du PSG et de son attaquant vedette, qui a souvent traumatisé leur club au Vélodrome. Cela ne devrait pas être le cas la semaine prochaine en Coupe de France.