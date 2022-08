Le PSG insiste avec Rashford, Man United se fâche

Le PSG est plus que jamais déterminé à recruter Marcus Rashford. L'international anglais est même une priorité du club parisien, lequel devrait vite passer à l'action. Par contre, il faudra se coltiner Manchester United qui ne lâchera pas son joueur aussi facilement.

On pensait le mercato parisien bouclé concernant le secteur offensif mais c'est sans compter sur l'appétit d'ogre du PSG et de Luis Campos. La dernière cible parisienne se nomme Marcus Rashford et ce n'est pas qu'un simple caprice. L'Anglais de Manchester United est ardemment convoité par les recruteurs parisiens, convaincus par son profil et son apport au noyau de Christophe Galtier. Ce transfert est devenu la nouvelle priorité du PSG d'autant que Rashford voit son contrat avec Manchester United prendre fin en juin prochain. Mais, le plus dur commence pour Paris. Il faut maintenant convaincre les Red Devils de céder l'enfant du club.

Et, autant le dire de suite, c'est bien loin d'être fait pour le PSG. Manchester United réitère sa position de ne pas vendre Marcus Rashford au mercato. Les Parisiens s'attèlent donc à séduire le joueur et son entourage. Selon le Daily Mail, ils se sont entretenus avec le frère et représentant de Marcus Rashford. Ils lui ont notamment présenté leur proposition de contrat avec salaire XXL à la clé. Pour le moment, cela ne suffit pas à convaincre Rashford.

Erik ten Hag on Marcus Rashford: "I've not spoken yet to Rashford about the recent reports [on PSG] but he knows I really love him". 🔴🔒 #MUFC



"Marcus knows I want him to be here at Man United - so I will tell him that again!". pic.twitter.com/ip0fjAYjiD