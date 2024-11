Le PSG grillé par Guardiola, une cible majeure en danger

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Un manque a été identifié au poste de milieu défensif au PSG. Un recrutement serait le bienvenu pour les Parisiens. A l'Atalanta, le profil du Brésilien Ederson correspond parfaitement aux attentes. Néanmoins, Paris n'est pas seul dans ce dossier.

Au vu de la domination nette et sans bavure du PSG sur la Ligue 1, les supporters parisiens n'ont aucune raison d'être nostalgiques. Néanmoins, il y a bien un domaine où c'était mieux avant à Paris : le milieu de terrain. Lors des premières années de QSI dans la capitale, le club parisien s'est vite constitué un trio solide et réputé avec Thiago Motta, Marco Verratti et Blaise Matuidi. Chef d'orchestre de l'entrejeu parisien à l'époque, l'actuel entraîneur de la Juventus n'a jamais été véritablement remplacé. Le PSG a besoin d'un joueur de devoir comme Motta pour équilibrer son équipe sur la scène européenne.

Manchester City concurrence le PSG pour Ederson

Dans cette optique, la direction parisienne cible Ederson de l'Atalanta Bergame depuis plusieurs semaines. Le milieu défensif brésilien de 25 ans est l'un des piliers de la Dea, actuelle 2e de Serie A et invaincue en Ligue des champions. Il serait préférable d'aller chercher Ederson le plus vite possible d'autant que Paris est sérieusement concurrencé par Manchester City.

🚨🇧🇷 Atalanta have set a €60m price for Ederson. Manchester City, PSG and Juventus all interested, reports @cmdotcom. pic.twitter.com/izOmdNpFyo — EuroFoot (@eurofootcom) November 20, 2024

Selon TeamTalk, Pep Guardiola fait le forcing pour transférer le Brésilien dès janvier. Le manager des Citizens voit Ederson comme le joueur parfait pour suppléer Rodri, blessé jusqu'à la fin de la saison. Manchester City a pris contact avec l'entourage du milieu bergamasaque, lequel est « flatté » de l'intérêt que lui porte Pep Guardiola. L'Atalanta sera beaucoup plus difficile à séduire. Ambitieux cette saison, le club de Bergame ne laissera pas filer Ederson pour moins de 50 millions d'euros. Une somme non négligeable pour City, actuellement visé par une enquête des autorités financières de la Premier League. Au PSG d'aligner les billets désormais...