Le PSG gagne à Troyes, le Messie c'est Navas

1ère journée de Ligue 1

Stade l'Aube

PSG bat Troyes : 2 à 1

Buts : El Hajjam (9e) pour l'ESTAC; Hakimi (19e), Icardi (21e) pour le PSG

Le Paris Saint-Germain s'est imposé (1-2) ce samedi soir en déplacement à Troyes. Mais le club de la capitale a souffert durant les derniers minutes d'une rencontre.

La saison 2021-2022 du PSG en Ligue 1 commençait par un énorme coup de froid puisqu'après une bonne entrée en matière du promu, c'est logiquement qu'El Hajjam ouvrait le score (1-0, 9e), le joueur troyen reprenant victorieusement de la tête un corner tiré par Chambost. Paris était secoué, mais le vice-champion de France reprenait ses esprits, avec d'abord une égalisation signée Hakimi, suite à un service signé Herrera (1-1, 19e). Deux minutes plus tard, sur un centre parfait de Mbappé, c'est Icardi qui donnait l'avantage au Paris Saint-Germain (2-1, 21e). L'ESTAC était dans le dur, mais le PSG n'arrivait pas enfoncer définitivement le clou et il fallait même un Navas des grands soirs pour éviter le pire à son équipe.

Fin du match et victoire parisienne à Troyes ! ✅



Un premier succès pour lancer cette nouvelle saison de #Ligue1 ! 💪#ESTACPSG pic.twitter.com/BAD4dZ1A47 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 7, 2021

La seconde période était à l'avantage de l'équipe de Pochettino, mais à l'entame des dix dernières minutes Paris se mettait à subir dangereusement, Troyes jetant toutes ses forces dans la bataille afin d'arracher le point du nul face à une formation qui était à la peine sur le plan physique. Les joueurs de Battles s'installaient devant le but parisien, et encore une fois il fallait que Navas soit héroïque afin de tenir le PSG à flot. Grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain s'installe en tête de la Ligue 1 au moins pour quelques heures en attendant la suite et la fin de cette première journée de Championnat.