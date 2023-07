Le PSG fonce vers Gabri Veiga, les stops se multiplient

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

En attendant l'officialisation mercredi de son nouvel entraîneur et de ses premiers renforts, le PSG continue de se montrer actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale piste un joueur très apprécié par la Premier League.

Si pour le moment, aucun joueur n'a été présenté par le PSG, la direction ne traîne pas et les négociations se font dans l'ombre. Marco Asensio, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Lucas Hernandez, Milan Skriniar ainsi que Kang-In Lee vont probablement arriver très prochainement. Et, peut-être même mercredi lors de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique. La plupart des contrats sont déjà signés mais Paris poursuit son marché et rêve tout de même d'attirer la pépite du Celta Vigo, Gabri Veiga. Capable de jouer milieu offensif ou relayeur, le jeune international espagnol avec les Espoirs (5 sélections) plaît particulièrement à Luis Campos, mais aussi à Luis Enrique, futur entraîneur du PSG. À 21 ans, Gabri Veiga est évalué à 30 millions d'euros par le site Transfermarkt. Sa clause libératoire est fixée à 40 millions et le PSG comme des clubs anglais sont prêts à la faire sauter.

Le PSG en concurrence avec la Premier League pour Gabri Veiga

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gabri Veiga (@gabriveiga)

Auteur de 11 buts inscrits et de 4 passes décisives délivrées durant l'exercice 2022/2023, Gabri Veiga n'a laissé personne insensible pour sa première saison complète en Liga. Selon les informations de Marca, plusieurs clubs de Premier League sont très intéressés par l'Espagnol. Le profil de Gabri Veiga colle parfaitement avec l'Angleterre, mais le PSG ne compte pas laisser filer la pépite. Il faudra probablement payer sa clause libératoire pour s'offrir ses sévices, d'autant que Rafael Benitez, nouveau coach du Celta Vigo, compte sur le milieu de terrain pour la saison prochaine. Paris a une donc une très forte concurrence, mais a les arguments pour attirer le joyau du treizième de la dernière édition du championnat espagnol. Luis Campos, qui officie en tant que conseiller au Celta Vigo, pourrait faciliter les discussions pour parvenir à un accord plus rapidement.