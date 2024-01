Le PSG fonce sur un défenseur espagnol ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis la blessure de Milan Skriniar lors du Trophée des champions, il manque un défenseur central au PSG. Les Parisiens doivent activer leurs réseaux pendant ce mercato de janvier. Luis Campos regarde désormais du côté de l'AS Roma.

Focalisé sur la venue d'un milieu de terrain supplémentaire, le PSG a désormais une autre épine dans le pied en ce mois de janvier. En effet, Milan Skriniar s'est blessé à la cheville contre Toulouse mercredi dernier. Forfait pendant plusieurs mois car il devra se faire opérer, le défenseur central slovaque doit être remplacé par le club parisien. Même si Lucas Beraldo est venu du Brésil début janvier, le PSG doit trouver un autre homme au plus vite. Les Parisiens explorent toutes les pistes possibles. Il faut un joueur de qualité, expérimenté si possible et qui ne ferait pas de vagues. Un profil idéal a été trouvé à la Roma selon les informations de Bertrand Latour et de La Chaîne l'Equipe.

Diego Llorente, un défenseur connu par Luis Enrique

Il s'agit de l'Espagnol de 30 ans, Diego Llorente. Prêté par Leeds à la Roma cette saison, il est un solide titulaire de José Mourinho en Serie A. Passé auparavant par le Real Madrid mais aussi la Real Sociedad, il a aussi connu l'Equipe d'Espagne pour 10 sélections en tout. Avec la Roja, il a côtoyé Luis Enrique. Ce dernier lui avait permis de disputer l'Euro 2020 en 2021.

Reste désormais à voir si le PSG ira au-delà du simple renseignement pour le joueur et si Diego Llorente sera vraiment le joueur acheté par le club parisien. Selon Bertrand Latour, Luis Enrique a validé la piste Llorente, laquelle découle du travail des équipes de Luis Campos. Outre Llorente, il faut rappeler que le PSG pense à d'autres défenseurs pour sa charnière et notamment au Lensois Kevin Danso.