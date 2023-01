Le PSG fixe le prix de Neymar, la porte est grande ouverte

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va commencer à rentrer dans le dur de sa saison. La double confrontation en huitièmes de finale de la Ligue des champions est déjà dans toutes les têtes, dont celle de Neymar.

Neymar a vécu un traumatisme important lors de la dernière Coupe du monde 2022 au Qatar. Le génie brésilien avait fait de cet événement l'un des plus importants de sa carrière. Mais sa sélection a de nouveau déçu et n'a pas franchi les quarts de finale. Psychologiquement détruit comme il l'a indiqué, il tente pourtant de se reconstruire depuis son retour avec le PSG. Tout ne s'est pas passé comme prévu contre Strasbourg puisque Neymar a écopé d'un carton rouge. Néanmoins, son niveau de jeu a été plus que satisfaisant. Dans certaines vidéos, l'ancien du Barça a rappelé ses objectifs élevés avec le PSG, avec notamment en ligne de mire un succès en Ligue des champions. Mais comme à chaque saison ou presque, la presse espagnole croit savoir que l'avenir de Neymar avec Paris est trouble, très trouble.

Le PSG prêt à en finir avec Neymar ?

Leo Messi y Neymar Jr en los entrenamientos de PSG. 🇦🇷🇧🇷 pic.twitter.com/tXDdh48VPO — TR SPORTS ⭐⭐⭐ (@TrSports13) January 4, 2023

Encore sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027, le Brésilien de 30 ans est en effet envoyé loin de Paris par Sport. Le média ibérique croit savoir que les champions de France veulent tourner la page Neymar l'été prochain. Et ce dans le but de baisser leur masse salariale et de construire autour de Mbappé et Messi. Pour lâcher l'international auriverde, le PSG exigerait une somme de 100 millions d'euros. Bien loin des 222 millions déboursés en 2017 mais de quoi repartir de l'avant avec une belle somme à réinvestir sur le marché des transferts. Par le passé, Neymar et le PSG ont connu quelques tumultes, entre la volonté du joueur de partir puis celle du club de la capitale de le voir partir. Dans ce dossier, c'est cependant le footballeur qui aura la main. Son contrat le protège et difficile de croire que Paris soit prêt à le résilier avec toutes les indemnités qu'il faudra payer. Mais encore pas mal de choses pourraient se passer d'ici à la fin de saison. Le parcours en Ligue des champions du PSG aura une importance capitale dans l'avenir de certaines stars franciliennes.