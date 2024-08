Le PSG et MU au coeur d'un double fiasco

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les négociations entre le PSG et Manchester United sont laborieuses pour Manuel Ugarte, ce qui pourrait avoir des conséquences directes sur le potentiel transfert de Jadon Sancho dans la capitale française.

Depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain négocie avec Manchester United le transfert de Manuel Ugarte chez les Red Devils. Acheté 60 millions d’euros au Sporting Portugal il y a un an, l’international uruguayen ne convient pas totalement à Luis Enrique, qui l’a utilisé en début de saison dernière avant d’en faire un remplaçant derrière Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Le recrutement de Joao Neves pour 70 millions d’euros bonus inclus confirme la tendance selon laquelle Manuel Ugarte n’entre pas du tout dans les plans de Luis Enrique pour la saison à venir. Le PSG a donc pris la décision de s’en séparer et d’accepter les négociations avec Manchester United… mais pas à n’importe quel prix.

🚨 EXCL: Man Utd switch midfielder search away from Manuel Ugarte & onto other options. #MUFC don’t intend to meet ~€60m fee + will only revisit if #PSG price drops. No progress yet, talks cooled + exploring other top targets for right deal @TheAthleticFC https://t.co/pf83VniEet — David Ornstein (@David_Ornstein) August 5, 2024

Le champion de France en titre veut retrouver sa mise de départ, un an seulement après l’achat de Manuel Ugarte. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont par conséquent fixé le prix de départ du roc de l’Uruguay à 60 millions d’euros. Une somme sur laquelle Manchester United refuse de s’aligner selon David Ornstein, journaliste pour The Athletic. Notre confrère affirme que les négociations sont désormais glaciales entre MU et le PSG pour Manuel Ugarte et que les Red Devils ont pris la décision de se tourner vers d’autres pistes pour renforcer leur milieu de terrain. Le deal est sur le point de capoter, malgré l’accord déjà trouvé entre le milieu de terrain parisien et Manchester United, et cela pourrait avoir de fâcheuses conséquences sur un autre dossier du mercato parisien.

Manchester United ne fera pas de cadeau au PSG pour Sancho

Dans l’autre sens, le PSG est très intéressé par Jadon Sancho et a déjà trouvé un accord avec l’attaquant anglais, prêté l’an dernier au Borussia Dortmund. Face à l’inflexibilité du Paris Saint-Germain pour Manuel Ugarte, on peut être certain que Manchester United ne fera aucun cadeau à Nasser Al-Khelaïfi pour l’ailier anglais, d’autant que ce dernier est utilisé par Erik Ten Hag lors des matchs de pré-saison cet été. C’est tout d’un coup deux transferts qui semblaient pourtant en bonne voie qui se retrouvent en grand danger, et cela ne va pas faire avancer le mercato parisien, déjà très long à se mettre en place.

Pour les finances parisiennes, la vente de Manuel Ugarte aurait fait le plus grand bien et aurait permis à Luis Campos d’avancer avec plus de latitude sur d’autres dossiers. Reste maintenant à voir si le PSG reverra ses prétentions à la baisse pour l’ancien joueur clé du Sporting Portugal, ou si ce dernier pourrait finalement rester dans l’effectif parisien.