Le PSG et Messi vont au clash pour éviter l’humiliation

Par Guillaume Conte

L'aventure est terminée entre Lionel Messi et le Paris SG, mais chaque camp défend sa version de l'histoire, radicalement différente. Personne ne veut perdre la face même si aucun des deux camps n'en sort grandi.

L’histoire se termine entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain, et il est même probable que la rencontre disputée face à Lorient au Parc des Princes soit la dernière disputée avec un maillot parisien sur les épaules pour le prodige argentin. Ce dernier a zappé un entrainement pour respecter ses engagements avec un sponsor saoudien, empochant 30 millions d’euros plutôt que de se présenter à une séance de Christophe Galtier. Cela a permis aux dirigeants parisiens de sanctionner La Pulga pour son absence, et de le priver de salaire et de football pour les deux prochaines semaines. Taper sur Lionel Messi qui allait quitter le club permet de redorer l’image du Paris SG à moindre coût, sachant que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas été aussi sévère par le passé quand ses stars comme Edinson Cavani ou Neymar zappaient la reprise de l’entrainement pour prolonger leurs vacances en Amérique du Sud.

Mais le divorce était toutefois déjà entamé, et le PSG a souhaité profiter de l’occasion donnée pour régler ses comptes. Selon Le Parisien, deux versions bien différentes s’opposent désormais, afin de ne pas perdre la face dans cette histoire qui se termine très mal. Du côté du clan de Lionel Messi, on affirme ainsi qu’après l’élimination par le Bayern Munich en Ligue des Champions, la décision de ne pas continuer a été prise, l’Argentin jugeant l’équipe parisienne incapable de briller au plus haut niveau en Europe. C’est Jorge Messi, son père, qui aurait informé la direction du club de la capitale de cette issue.

Messi voulait vraiment prolonger selon le PSG

Ce n’est toutefois pas du tout la version du Paris SG. Le journal francilien affirme que, selon des sources internes au club, Lionel Messi était toujours partant pour prolonger l’aventure il y a encore très peu de temps. L’Argentin n’est pas du tout certain que le Barça puisse le faire signer sur le plan économique, sans compter le fait que le club catalan ne brille plus en Europe depuis plusieurs saisons également. La perspective de continuer à Paris était toujours une option, et même une priorité pour le numéro 30 jusqu’à sa sanction prononcée récemment. C’est donc bien le PSG qui a pris la décision de mettre fin à l’aventure alors que Lionel Messi envisageait toujours de prolonger aux conditions de son année en option, sans baisse de salaire, mais sans augmentation non plus.

Un petit jeu de poker menteur qui se poursuit donc, puisque des échos dans les deux sens avaient déjà eu lieu ces dernières semaines. Même au sein de la presse espagnole, le clan Messi avait déjà fait savoir que les relations avec Joan Laporta étaient telles qu’un retour au Barça semblait inenvisageable. Mais il faut croire que l’éloignement avec le PSG l’a inévitablement rapproché d’un retour en Catalogne, même si ce n'est désormais plus la seule option pour l'avenir du septuple Ballon d'Or. En tout cas, pour remettre le Barça dans la course, Lionel Messi serait prêt, selon RMC, à diviser son salaire par trois pour ne toucher "que" 10 millions d'euros par an. L'effort est noté, mais vue la situation financière du leader de la Liga, ce n'est certain que ce soit suffisant.