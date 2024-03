Le PSG et Mbappé se mettent d’accord, le Real s’agace

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Même s’il a annoncé sa décision en interne, Kylian Mbappé n’a pas encore confirmé son départ publiquement. L’attaquant du Paris Saint-Germain ne communiquera rien avant le quart de finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Mais son plan ne rassure pas le Real Madrid.

Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé n’ont pas démenti ni confirmé l’information. Tout le monde sait que l’attaquant en fin de contrat a annoncé son départ en interne. Et qu’il compte bien rejoindre le Real Madrid cet été. Mais les différentes parties concernées gardent toujours le silence. Et d’après le quotidien catalan Sport, cette situation figée devrait durer un moment.

En effet, le club francilien et son vice-capitaine se seraient mis d’accord pour ne rien annoncer avant le quart de finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone (10 et 16 avril). En cas d’annonce, la direction et son buteur ont bien conscience que l’attention serait focalisée sur ce feuilleton. Un tel contexte pourrait créer des tensions en interne et perturber l’équipe avant la confrontation tant attendue.

Le Real se méfie

Spécialiste des polémiques avant les grands rendez-vous, le Paris Saint-Germain aimerait cette fois l’éviter, sachant que le tirage au sort lui offre une belle opportunité cette saison. Le champion de France en titre se doute que Kylian Mbappé atterrira au Real Madrid cet été. Mais les dirigeants parisiens veulent avoir leur mot à dire sur le timing de l’annonce pour le bien de l’équipe.

Pendant ce temps-là, ce silence agace les Merengue. Après le revirement de situation en 2022, la Maison Blanche sait pertinemment que rien n’est à exclure tant que l’international tricolore n’a pas officiellement signé. Et pour ne rien arranger, des rumeurs continuent d’évoquer d’éventuelles approches de nouveaux prétendants. Cette incertitude oblige le Real Madrid à rester discret histoire d’éviter une nouvelle humiliation sur ce dossier.