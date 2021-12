Le PSG et le Sporting sont d'accord, c'est décidé pour Sarabia

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Pablo Sarabia a déjà conquis le Sporting. Ses cinq buts toutes compétitions confondues et ses bonnes performances en font un élément important du champion du Portugal en titre. Le Sporting aimerait le conserver au-delà du prêt mais son salaire rend cette hypothèse illusoire.

Mbappé, Neymar, Di Maria, Messi. Le PSG semble bien armé offensivement pour les joutes nationales et européennes. L'international espagnol, Pablo Sarabia est presque de trop dans l'armada offensive parisienne. Pourtant, c'est oublier que Sarabia est un très bon joueur qui ferait le bonheur de bien des équipes. La Roja et le Sporting Portugal peuvent en témoigner. Depuis qu'il a acquis Sarabia en prêt cet été, le champion en titre du Portugal est séduit. Déjà auteur de cinq réalisations toutes compétitions confondues dont deux en Ligue des Champions, l'Espagnol régale par ses prestations et son influence dans le jeu. Il a contribué à la qualification des Portugais pour les huitièmes de finale en C1 et à la position de co-leader du championnat avec Porto.

Sarabia plaît au Sporting, son salaire beaucoup moins

Il est déjà évident que le club lisboète signerait des deux mains pour conserver un tel élément dans le futur. Malheureusement, ce rêve se heurte à une réalité financière sans appel. Le journal portugais A Bola révèle le coût du salaire de Sarabia pour les finances du Sporting. Son salaire, pris en charge pour le moment par le PSG, s'élève à 3,8 millions d'euros nets par an sur un contrat dont l'échéance est fixé à 2023. Un salaire monstrueux pour un club qui ne donne même pas l'équivalent brut à un autre joueur dans le groupe. Le Sporting est même plafonné en termes de salaire. Aucun joueur, à part l'Uruguayen Sebastian Coates de peu, ne dépasse une limite placée à un million d'euros net par joueur. Dans ces conditions, un rachat du joueur espagnol du PSG, rêvée par les Portugais, est déjà à oublier. A moins d'un second prêt d'un an, l'avenir de Sarabia au stade José Alvalade ne semble pas s'écrire sur le long terme et le Paris SG l'a désormais bien compris.