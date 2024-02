Le PSG est trop fort, la Real Sociedad va pleurer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré une première période laborieuse et quelques frayeurs après le but brestois, le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant Brest au Parc des Princes (3-1).

A une semaine du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad, le Paris Saint-Germain avait besoin de se rassurer. Les dernières prestations de l’équipe de Luis Enrique étaient décevantes et le champion de France en titre souhaitait réaliser un match référence contre Brest en Coupe de France pour se redonner de la confiance. L’entraîneur parisien avait d’ailleurs aligné une équipe type contre la formation bretonne. Pour les certitudes, il faudra néanmoins repasser. Certes, le PSG s’est qualifié 3-1 mais les coéquipiers de Kylian Mbappé n’ont pas donné une impression de force et de sérénité comme cela était attendu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Malgré tout, Eric Roy est persuadé que le Paris Saint-Germain monte en puissance et que l’actuel leader de la Ligue 1 va balayer la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des Champions. Cela ne fait aucun doute pour l’ancien directeur sportif de Nice et actuel entraîneur de Brest. « Si les Parisiens sont prêts pour la LDC ? Oui. Je ne vois pas comment la Real pourrait résister à ces fulgurances offensives, cette capacité à faire des différences incroyables. Qu’on ait le ballon ou pas, transition ou pas, maîtrise ou pas… Je les sens monter en puissance et on sera bien sûr supporters du PSG. On espère qu’ils passeront ce tour » a lancé l’entraîneur de Brest après la défaite de son équipe face au Paris Saint-Germain mercredi soir en Coupe de France. Les supporters du club de la capitale aimeraient sans doute avoir autant de certitudes quant à la qualification de leur équipe contre la Real Sociedad. Ce n’est toutefois pas le cas et ce n’est pas le match contre Brest qui va donner un optimisme démesuré aux suiveurs du PSG.