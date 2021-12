Le PSG est prévenu, c'est Zidane le patron

Dans : PSG.

Depuis de longues semaines, le nom de Zinedine Zidane est associé au PSG dans l’optique d’une possible signature au mois de janvier. Le Français va toutefois dicter le tempo.

Cela fait longtemps que Mauricio Pochettino ne fait plus l’unanimité dans la capitale. Et pour cause, l’entraîneur argentin peine à imposer sa patte sur son équipe du PSG, qui gagne sans convaincre depuis trop longtemps. Aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des Champions, les coéquipiers de Kylian Mbappé semblent en permanence sur le fil du rasoir et n’ont pas réellement de style de jeu identifié ce qui pose forcément problème. Pour résoudre cela, les dirigeants du Paris Saint-Germain rêvent de remplacer Mauricio Pochettino par Zinedine Zidane, et si possible dès le mois de janvier. Mais il ne sera pas simple de convaincre l’ex-entraîneur du Real Madrid. Selon David Bettoni, proche de Zidane et adjoint du Français chez les Merengue, interrogé par le journal Marca, "ZZ" a bien l’intention de profiter d’une année sabbatique complète.

Zidane au repos jusqu'à la fin de la saison ?

« Je n’ai pas vraiment parlé avec lui de son avenir. Il m’a dit qu’il voulait prendre une année sabbatique. Je connais très bien Zizou et il ne pense pas à ça, je sais qu'il est avec la famille et quand il sera prêt il écoutera les offres et on verra qui veut le faire signer aussi » a confié l’ancien adjoint de Zinedine Zidane avant de laisser un mince espoir au PSG. « Le PSG ? Je crois qu'il est ouvert à tout et décidera si le club va bien pour lui, s'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, s'il est compétitif. Il y a beaucoup de facteurs et il faut voir en fin de saison où il va et s'il va s'entraîner » a confié David Bettoni, qui n’évoque à aucun moment un possible rebond dans un club européen au mois de janvier pour Zinedine Zidane, lequel a visiblement l’intention d’attendre la fin de la saison pour reprendre du service.

Ce n'est pas forcément le timing rêvé pour les dirigeants qataris, dont les négociations sont annoncées depuis longtemps avec Zidane. Il faudra toutefois faire les choses dans l'ordre, et notamment voir si Mauricio Pochettino, encore conforté à son poste par Leonardo ces derniers jours, conservera son poste au PSG pendant la trêve. Dans le cas contraire, les patrons du PSG l'ont déjà démontré par le passé, cela pourrait aller très vite pour changer d'entraineur.