Le PSG est KO debout, le vestiaire s'inquiète

Malgré de fortes individualités à l’instar de Kylian Mbappé, le PSG est loin de survoler la Ligue 1 lors des derniers matchs à tel point que le vestiaire commence à douter de Luis Enrique.

Il y a comme un malaise dans l’air au Paris Saint-Germain et cela ne sent pas bon pour Luis Enrique. Après le match nul contre Brest (2-2) et la victoire poussive à Strasbourg (1-2), on ne peut pas dire que l’équipe parisienne se soit beaucoup rassurée avant son match de Ligue des Champions contre la Real Sociedad dans moins de dix jours. Tactiquement, le coach espagnol effectue parfois des choix étranges, que ce soit avec Zaïre-Emery au poste de latéral droit ou encore avec Kylian Mbappé, définitivement installé à un poste axial qu’il n’a pas l’air d’apprécier plus que ça. Au-delà des choix tactiques et techniques, c’est surtout l’aspect physique qui interroge en interne.

A en croire les informations de L’Equipe, les joueurs du Paris Saint-Germain et surtout les recrues sont très étonnées du peu de travail athlétique effectué au quotidien. « Au PSG, on repousse toute forme de légèreté dans ce domaine et on insiste sur le travail conséquent effectué lors du stage d'avant saison au Japon avec de nombreux exercices cardios » indique le quotidien national. Malgré tout, les joueurs ne se sentent pas à 100 % sur le plan physique selon le journal, qui explique par exemple qu’après la défaite brutale à Newcastle cet automne, plusieurs titulaires ont avoué qu’ils avaient été dépassés par la vitesse et l’intensité des Magpies.

Des joueurs ont embauché un préparateur physique

Après ce match, plusieurs joueurs ont pesté auprès de leur entourage car ils ne parvenaient pas à répondre physiquement et à retrouver leur meilleur niveau athlétique à tel point que certains joueurs ont embauché les services d’un préparateur physique pour travailler davantage en dehors des séances d’entraînement du PSG. Un sérieux problème qui remet en doute la méthode de Luis Enrique même si dans l’esprit du coach parisien, il n’y a rien d’anormal. Au contraire, l’entraîneur du Paris Saint-Germain estime que sa méthode est conçue pour amener son équipe à son pic de forme physique plus tard dans la saison afin de briller lors des échéances cruciales en Ligue des Champions. En attendant, plusieurs joueurs se mettent sérieusement à douter de leur entraîneur et de leur préparation physique, ce qui n’est jamais bon signe dans une équipe.