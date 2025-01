Le PSG enchaîne les râteaux, l'abandon est proche

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Paris Saint-Germain a un objectif en cette fin de mercato : trouver un défenseur central supplémentaire. Cependant, la tâche de Luis Campos est compliquée. Malgré plusieurs pistes suivies, le PSG peine à séduire les clubs contactés.

Avec le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a bien complété son secteur offensif. Trouver l'équivalent du Géorgien en défense serait l'idéal pour parfaitement boucler le mercato de janvier. Les Parisiens ont besoin d'un nouveau défenseur central alors que Milan Skriniar doit signer à Fenerbahçe dans les prochaines heures. Luis Campos s'occupe de ce dossier en priorité mais rien n'est simple. Il ne reste que quelques jours pour recruter un défenseur. Un moment peu favorable pour acheter mais aussi vendre des joueurs. Les recruteurs parisiens sont en train de se casser les dents.

Le PSG n'arrive pas à obtenir un défenseur central

Le compte PSGInside-Actus révèle l'ampleur du fiasco pour le club parisien. Alors que Luis Campos a multiplié les pistes en Europe, notamment Tomas Araujo de Benfica et Edmond Tapsoba de Leverkusen, aucune n'aboutit. « Refus sur refus. Le poste de défenseur (central et arrière), recherché par Paris est une galère. Des clubs refusent toutes négociations, d'autres nous prennent pour des pigeons, d'autres comme Leverkusen ne nous répondent pas, d'autres demandent de la patience en attendant de trouver un remplaçant et quand un club est d'accord pour nous vendre un joueur, c'est le joueur lui-même qui préfère attendre cet été », a lâché sur X le compte d'informations.

Dans ces conditions, le PSG risque de tirer la langue dans ce secteur de jeu en seconde partie de saison. Si le prêt de Milan Skriniar à Fenerbahçe est bien confirmé, les Parisiens n'auront plus que 4 joueurs de métier pour ce poste : Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Beraldo et Presnel Kimpembe (néanmoins boudé par Luis Enrique). Autant dire qu'il ne faudra pas de pépins physiques dans ce secteur alors que le calendrier va sans doute s'étoffer avec la phase finale à venir de la Ligue des champions.