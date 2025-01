PSG ‍: Un défenseur arrive, c'est une énorme surprise

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Paris Saint-Germain doit renforcer son secteur défensif pour la seconde partie de saison. L'échec du dossier Khusanov n'a pas freiné les Parisiens qui suivent plusieurs dossiers. Une signature sera obligatoire dans une semaine.

Même si la venue de Khvicha Kvaratskhelia est une superbe affaire, le PSG ne peut pas être totalement satisfait de son mercato hivernal. Le club parisien ne crachera pas sur un avant-centre supplémentaire. Mais, c'est surtout d'un défenseur central dont il a besoin. Paris est un peu léger dans ce secteur d'autant que Milan Skriniar a pris la direction de Fenerbahçe. La direction parisienne se prépare à une dernière semaine de janvier très agitée. Le PSG a vraiment besoin d'un nouveau défenseur central pour finir la saison.

Plusieurs profils et contacts en défense pour le PSG

Le compte X PSGInside-Actus rapporte la tension extrême au sein de la cellule de recrutement parisienne. Selon ses informations, le PSG multiplie les pistes à travers l'Europe. « Luis Campos, a activé plusieurs dossiers. Des discussions sont en cours avec différents profils, allant de jeunes talents prometteurs à des joueurs d’expérience capables de s’imposer immédiatement dans le onze parisien », écrit-il sur le réseau social d'Elon Musk.

𝐋𝐞 𝐏𝐒𝐆 𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐭𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐝𝐞́𝐟𝐞𝐧𝐬𝐞𝐮𝐫 : 𝐮𝐧 𝐝𝐞́𝐛𝐮𝐭 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐟...



— PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) January 25, 2025

Les deux pistes les plus sérieuses sont un joueur de Benfica, sans doute Tomas Araujo, et un défenseur évoluant en Bundesliga dont le nom est plus mystérieux. Cependant, cela pourrait coller avec Edmond Tapsoba du Bayer Leverkusen que le PSG suivait récemment. Le club parisien est en contacts avancés avec les deux clubs en question. Peu importe qui sera choisi, Paris doit conclure vite pour être suffisamment armé en deuxième partie de saison avec une possible poursuite de l'aventure en Ligue des champions.