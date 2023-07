Le PSG en pole position pour Randal Kolo-Muani ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique fait d’Harry Kane sa priorité en attaque, mais le PSG a également avancé ses pions sur le dossier de Randal Kolo-Muani.

Départ de Kylian Mbappé ou pas, le Paris Saint-Germain cherche à se renforcer en attaque durant ce mercato estival. L’objectif n°1 de la direction francilienne est de s’octroyer les services d’un avant-centre, poste déserté au sein de l’effectif à la disposition de Luis Enrique à l’exception de la présence d’Hugo Ekitike, dont les performances ont toutefois été assez décevantes lors de sa première saison au PSG.

Le PSG très bien placé dans le dossier Kolo-Muani

La venue d’un numéro neuf est donc indispensable et à ce poste, le nouvel entraîneur parisien a défini sa priorité en la personne d’Harry Kane, en fin de contrat en juin 2024 avec Tottenham et qui aurait fait l’objet d’une première offre de la part du club de la capitale. Le Paris Saint-Germain est prêt à mettre 100 millions d’euros dans la balance en plus d’un joueur comme Fabian Ruiz pour convaincre les Spurs de lâcher leur capitaine alors que le Bayern Munich est également dans la course.

Le PSG et le club munichois sont également en concurrence sur un autre dossier en attaque, celui de Randal Kolo-Muani, au cas où ils échoueraient pour faire venir Harry Kane. Estimé à environ 70 millions d’euros au minimum par Francfort, l’international français est toujours surveillé par le champion de France en titre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RKM (@r_kolomuani)

A en croire les informations de The Independent, le Paris SG est même le club en pole position dans le dossier de l’ex-buteur du FC Nantes, réceptif à l’intérêt parisien et qui verrait globalement d’un bon œil un transfert dans la capitale française pour évoluer avec ses coéquipiers des Bleus, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe ou encore Lucas Hernandez. Le média croit savoir qu’officiellement, Francfort s’est positionné sur un tarif estimé à 100 millions d’euros mais qu’en réalité, le club allemand craquera en cas de proposition atteignant les 80 millions d’euros bonus compris. Il y a donc un joli coup à jouer pour le PSG dans le cas où le club parisien n’atteindrait pas son objectif dans le dossier Harry Kane.