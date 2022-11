Le PSG en partie vendu, la date dévoilée

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Cela fait écho depuis quelques jours, QSI souhaite vendre une partie du capital du PSG. Si pendant un temps, ce n'était qu'une rumeur, le dossier avance bien et une date est désormais connue.

Depuis le rachat du PSG par Qatar Sports Investments (QSI) en 2011, le club de la capitale est devenu l'une des meilleures équipes d'Europe et l'un des clubs les plus attractifs au monde. Le PSG est devenu une véritable marque de luxe et possède trois des joueurs les plus influents de la planète avec Messi, Neymar et Mbappé. Malgré cette réussite notable, QSI compte vendre une partie du club. Ce sont 10 à 15% du Paris Saint-Germain qui seront vendus. Avec une valorisation estimée à 3,2 milliards d'euros selon le magazine Forbes, QSI et le PSG pourraient recevoir plusieurs centaines de millions d'euros de cette vente. Selon les informations du journal l'Équipe, le Qatar compte même vendre cette part du club à partir du premier semestre de 2023.

Le PSG vendu en 2023 ?

Le média français explique que malgré cette volonté de vendre une petite partie du capital du PSG, la direction du club restera intacte. Même après la Coupe du monde, QSI continuera de soutenir le PSG pour remporter la Ligue des Champions. Les Qataris recherchent un investisseur à partir du premier semestre de 2023. Si aucun nom n'a été pour le moment dévoilé, le PSG a déjà commencé des négociations avec des fonds d'investissements américains. Ce qui n'est pas anodin puisque les milliardaires américains commencent sérieusement à s'intéresser au football européen. Les récentes ventes de l'OL ou de l'Atalanta Bergame aux États-Unis confirment les hypothèses. Nasser Al-Khelaïfi avait d'ailleurs récemment confié avoir reçu une offre de 4 milliards d'euros pour vendre le PSG. Reste désormais à savoir qui acceptera le challenge d'investir dans le club le plus ambitieux d'Europe.