Le PSG écrabouillé en C1, Daniel Riolo tremble

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Battu par Lens puis Rennes, le PSG inquiète de plus en plus les observateurs à un mois du choc face au Bayern Munich.

Les années précédentes, la confiance est plutôt de mise au Paris Saint-Germain au moment d’aborder les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Que la forme soit optimale ou pas en championnat, il est de coutume de dire que le PSG appuie sur l’interrupteur pour allumer la lumière en Ligue des Champions et se mettre comme par magie au niveau d’exigence de la coupe d’Europe. Qu’en sera-t-il cette saison, alors que le Paris SG doit affronter dès les 8es de finale l’un des ogres de la compétition, le Bayern Munich ? Daniel Riolo ne préfère pas trop y penser car pour le journaliste de RMC, le champion de France en titre a de grandes chances de se faire manger par les coéquipiers de Thomas Müller. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a fait savoir qu’il ne croyait plus du tout en la théorie de l’interrupteur et qu’il craignait une véritable rouste pour le PSG en Ligue des Champions cette saison.

Daniel Riolo très inquiet pour le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« L’histoire du PSG qui appuie sur l’interrupteur pour briller en Ligue des Champions, ça devient une légende. Je n’y crois plus parce que même les années où ça a un peu mieux marché pour le PSG en Ligue des Champions, il y avait du mieux en Ligue 1. Aujourd’hui, avant de parler d’interrupteur, il faut regarder une chose qui est évidente : tu regardes le classement, tu prends toutes les équipes qui sont en haut, face à toutes ses équipes, le PSG a eu un mal fou en championnat. Ils ont été accrochés par Monaco, ont eu une victoire très difficile contre l’OM et ils ont perdu contre Lens et Rennes. Face à de vrais adversaires qui ne craignent pas de jouer et de presser, Paris a été dépassé et a été en-dessous. Je ne crois pas que la qualité de cette équipe soit assez importante (en Ligue des Champions) » a commenté Daniel Riolo, pour qui le PSG n’est clairement pas le favori de sa double confrontation contre le Bayern Munich en Ligue des Champions au vu du niveau affiché cette saison en Ligue 1 contre les gros du championnat.