Le PSG donne deux chances à Kylian Mbappé

Par Guillaume Conte

Le PSG et Kylian Mbappé discutent bien d'une prolongation. Nasser Al-Khelaïfi essaye tant bien que mal de mettre la pression sur son numéro 7 pour le faire signer un nouveau contrat.

La fin du marché des transferts approche, et la situation de Kylian Mbappé est désormais figée. La perspective de voir le Real Madrid tenter sa chance à la dernière minute est toujours envisagée, mais cela demeure très hypothétique, tant on voit mal le PSG accepter de laisser partir son meilleur joueur sans pouvoir le remplacer. Malgré l’accalmie des derniers jours, le club de la capitale n’est pas pour autant rassuré par l’attitude de son numéro 7. Ce dernier laisse couler les jours sans se rapprocher d’une prolongation. C’est pourquoi Nasser Al-Khelaïfi continue de discuter le plus souvent possible avec l’entourage de l’ancien monégasque, afin de trouver un accord et clôturer ce mercato en grandes pompes en annonçant une très bonne nouvelle aux supporters.

L'option est toujours valable pour Mbappé

Ainsi, Sky Sports annonce en « breaking news » que le PSG a offert deux possibilités à Kylian Mbappé pour son avenir. Cela ressemble un peu à des offres de la dernière chance mais l’idée est de lui proposer de prolonger son contrat en activant l’option qu’il avait lors de la signature au printemps 2022. Cela continuerait de faire de lui le joueur le mieux payé d’Europe, et lui permettrait de rester alors sous contrat jusqu’en juin 2025. En conséquence, son arrivée gratuite au Real Madrid, ou ailleurs, à l’été 2024 ne serait plus sur la table.

L’autre option est d’ouvrir de nouvelles négociations pour un contrat encore plus avantageux sur le plan financier. A savoir un salaire encore revu à la hausse, mais à condition qu’il s’inscrive dans le long terme avec le PSG, c’est à dire globalement au-delà de 2025. Pour le coup, ce serait une énorme performance réalisée par Nasser Al-Khelaïfi et de quoi écarter définitivement le Real Madrid. Bien évidemment, la tendance n’est pas forcément à une telle solution, alors que Mbappé a fait clairement savoir qu’il comptait rester encore une année à Paris avant de filer au Real dans un an. Mais le Qatar le sait bien, et Florentino Pérez également, ce ne serait pas la première fois que le Kid de Bondy changerait d’avis au sujet de son avenir.

Néanmoins, Sky Sports insiste sur ce point, le Paris SG et Kylian Mbappé discutent bien actuellement d’un nouveau contrat. Même si cela ne garantit pas une signature, cela démontre qu’il y a de l’espoir en ce sens, alors qu’au mois de juillet, tout rendez-vous était impossible tant les deux positions des deux parties s’étaient éloignées brutalement.