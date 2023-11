Le PSG doit virer Skriniar, Luis Fernandez assume à 100 %

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Malgré une place de leader de la Ligue 1 et deuxième de son groupe de Ligue des Champions après 4 journées disputés, le Paris Saint-Germain déçoit, tout comme certaines de ses recrues. Luis Fernandez a d'ores et déjà identifié le maillon faible du club de la capitale.

Joueur puis entraîneur mythique du PSG, Luis Fernandez est une personnalité adulée par les supporters mais parfois très critique envers les joueurs parisiens. Le vainqueur de la Coupe des Coupes en 1996, seul trophée européen remporté par Paris et deuxième pour un club français, n'est pas complètement satisfait par le début de saison des hommes de Luis Enrique. Les recrues ont du mal à afficher leur meilleur niveau comme Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani ou Milan Skriniar. Le défenseur central est souvent pointé du doigt pour ses prestations trop timides, jugées pas assez solides. Lors d'un passage sur BeIN Sports, l'ancien milieu de terrain a ouvertement critiqué la recrue slovaque après son mauvais match contre Milan et plus globalement son début de saison où sa lourdeur et son manque de maitrise inquiètent les suiveurs.

Skriniar, le talon d'Achille du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar)

« Le marquage sur Giroud de Skriniar n’était pas à la hauteur. Peu importe ce que vous pouvez dire, Skriniar est le maillon faible de cette équipe et de cette défense du PSG ! Que vous soyez d’accord ou non avec moi, j’assume mes propos et nous pouvons passer à autre chose » a déclaré l'ancien international français (60 sélections) qui fustige la performance de Skriniar contre l'AC Milan, mais aussi le fait que Luis Enrique n'a pas énormément de choix en défense centrale à l'heure actuelle. Car en dépit de son premier but inscrit sous la tunique de Paris, le joueur de 28 ans a été dépassé dans les duels, notamment sur le but de la victoire inscrit par Olivier Giroud. Et c'est dans les grands matchs que l'ancien taulier de l'Inter Milan est attendu en particulier. Luis Fernandez attend probablement le retour de Presnel Kimpembe pour reprendre sa place en défense centrale, aux côtés de Marquinhos, lui non plus pas totalement impérial.