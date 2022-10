Le PSG dément le salaire XXL de Mbappé et s'interroge

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'article du Parisien sur le contrat signé par Kylian Mbappé pour prolonger au PSG a fait du bruit. Mais le club de la capitale affirme que tout est faux et que le timing de ces révélations est intrigant.

Le Paris Saint-Germain réagit très rarement concernant les affirmations de la presse. Mais le dossier consacré ce lundi par Le Parisien aux conditions économiques supposées du contrat paraphé par Kylian Mbappé en juin dernier a cette fois poussé les dirigeants parisiens à sortir de leur mutisme. « Suite à l’article sensationnaliste publié hier au sujet du Club et l’un de ses joueurs, le Paris Saint-Germain s’inscrit en faux contre le récit et les détails allégués. Le timing de publication interroge à quelques heures d’un important match de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain ne s’abaissera pas à faire plus de commentaire. Chacun au Club se concentre de manière positive sur le prochain match de Ligue des Champions qui aura lieu demain », indique, dans un communiqué, le PSG à 24 heures du match de Ligue des champions contre le Maccabi Haïfa.