Le PSG demande à Mbappé de parler, Al-Khelaifi est inquiet

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les événements pourraient se précipiter dans le dossier Kylian Mbappé. Présent à Paris depuis plusieurs jours, Nasser Al-Khelaifi demande une réponse imminente et s'attend à un départ de sa star.

L'Espagne reste d'une prudence absolue dans le dossier Mbappé, alors que le joueur français est entré dans les six derniers mois du contrat de ce dernier avec le PSG. Mais après plusieurs insiders, c'est cette fois RMC qui confirme que le numéro 7 parisien est probablement bien parti...pour partir de Paris 7 ans après avoir signé en provenance de l'AS Monaco. Les dirigeants des champions de France, Nasser Al-Khelaifi en tête, souhaiteraient désormais avoir une réponse rapide du champion du monde 2018. Car même si les deux camps se sont entendus sur les modalités financières d'un départ, le Paris Saint-Germain veut d'ores et déjà préparer l'avenir et espère que le joueur de 25 ans se positionnera dans les meilleurs délais. Et un élément confirme que tout pourrait aller très vite.

Le PSG prépare un plan B si Mbappé part

Pas vraiment habitué à de longs séjours à Paris, Nasser Al-Khelaifi est là depuis plusieurs jours et le président du PSG n'a pas prévu de partir, preuve que quelque chose se trame. Fabrice Hawkins révèle que « pour l'instant à Paris, l'heure n'est pas à l'optimisme concernant une prolongation de Kylian Mbappé: la tendance ne semble pas être à un nouveau contrat mais cela reste encore à confirmer (...) Au PSG, on espère toujours que le joueur va prolonger même si plus le temps passe, plus l'espoir s'amenuise. Le club prépare d'ailleurs un plan B, signe que l'heure n'est pas à l'optimisme. » Le journaliste de RMC précise que dans le clan Mbappé on répète à qui veut l'entendre qu'aucune décision n'a été prise par le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Cette information a très vite traversé la frontière et du côté des journalistes qui suivent le Real Madrid on estime que Florentino Perez a probablement gagné la partie. Il reste désormais à attendre à quel moment Kylian Mbappé annoncera son choix, même si le suspense semble disparaître de jour en jour. La Ligue 1 va encore profiter de sa star pendant encore quelques mois, mais cela commence à ressembler à la dernière danse pour le Kid de Bondy, qui dans une interview pour GF a confié ce mercredi que bouger était une chose logique pour un footballeur de haut niveau : « Beaucoup de grands joueurs qui ont marqué l’histoire du football ont quitté l’Europe cet été et nous entrons dans une nouvelle ère du football. C’est le cycle normal de ce sport et à un moment, ce sera à mon tour de partir. Ces changements ne me préoccupent pas et je pense simplement à poursuivre ma carrière en suivant mon propre chemin »