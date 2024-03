Le PSG craque pour un phénomène suédois de 18 ans ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête de bonnes opportunités sur le marché des jeunes joueurs à fort potentiel, le PSG a identifié Roony Bardghji comme une potentielle recrue lors du mercato à venir. Mais le Suédois est très suivi en Europe.

Après avoir recruté Bradley Barcola, Manuel Ugarte, Kang-in Lee ou encore Cher Ndour l’été dernier, le Paris Saint-Germain a l’intention de poursuivre dans cette voie en faisant signer des très jeunes joueurs à fort potentiel. Luis Campos est un expert en la matière pour dénicher les talents de demain et selon les informations de Mundo Deportivo, le club de la capitale a identifié un joueur très prometteur en la personne de Roony Bardghji. Du haut de ses 18 ans, l’ailier droit suédois de Copenhague est suivi par bon nombre de clubs en Europe. Il faut dire que ses prestations en Superliga danoise ne sont pas passées inaperçues avec 11 buts dont un en Ligue des Champions depuis le début de la saison.

Or ces dernières semaines, Roony Bardghji est nettement moins utilisé par Copenhague puisque le jeune Suédois a d’ores et déjà pris la décision de ne pas prolonger au-delà de son contrat actuel, qui expire en décembre 2025, soit dans un an et demi. Cette situation a donc attiré la convoitise de nombreux clubs. Le PSG, comme évoqué précédemment mais pas uniquement. Le média espagnol affirme que la Juventus Turin, Chelsea, le Bayer Leverkusen, le Real Madrid et bien sûr le FC Barcelone sont sur les rangs pour accueillir Roony Bardghji lors du prochain mercato. On ignore toutefois quel sera le prix fixé par le club danois de Copenhague pour ce joueur encore inexpérimenté mais dont le talent et le potentiel ne font aucun doute. Le PSG a en tout cas l’intention de suivre l’évolution de ce dossier de très près et semble à l’affût pour dégainer une offre dans les prochaines semaines afin de s’offrir le talentueux ailier droit suédois de 18 ans.