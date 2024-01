Le PSG coupe les invitations aux élus parisiens ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier du Parc des Princes prend une tournure que la mairie de Paris commence à craindre. Car le PSG avance désormais rapidement sur le dossier de son futur stade.

« Si la mairie de Paris ne veut pas vendre le Parc des Princes, ce n'est même plus une option. On fait quoi du coup ? On ne peut pas attendre indéfiniment. Nous avons des investisseurs qui veulent nous rejoindre. Nous n'allons pas attendre longtemps. Les autres clubs construisent. » Cette semaine, Nasser Al-Khelaifi a mis un énorme coup de pression à Anne Hidalgo dans le dossier du stade, et si pendant longtemps la maire de Paris a pris avec hauteur et probablement un peu de dédain les propos du président qatari du PSG, ce n’est visiblement plus le cas.

Car désormais on sait que le club de la capitale a mené des négociations avec d’autres élus, et comme les champions de France ont définitivement renoncé au Stade de France, la ville de Paris sent venir le danger. C’est pour renouer le fil d’un dialogue totalement perdu avec Nasser Al-Khelaifi qu’Anne Hidalgo a fait appel à un de ses ennemis politiques afin qu’il joue les Casques bleus : Nicolas Sarkozy.

Sarko au secours de la mairie de Paris

Proche du PSG, du Qatar et de Nasser Al-Khelaifi, l'ancien président de la République a le profil idéal pour essayer de ramener les deux camps à la table des négociations. Sur le papier, l'idée révélée ce dimanche par L'Equipe, n'est pas si mauvaise, même si forcément elle peut être surprenante tant elle associe deux camps politiques opposés. Cependant, si Anne Hidalgo a pensé que Nicolas Sarkozy pouvait plaider sa cause auprès du patron qatari du Paris Saint-Germain, visiblement, elle a été déçue.

Hidalgo obligée de faire appel à Sarkozy pour reprendre contact avec le patron du PSG Nasser al-Khelaïfi. La maire de Paris galère sur les négociations pour le rachat du Parc des Princes. Résultat, les élus de Paris ne sont plus invités aux matchs. Dur... https://t.co/gxiFOylsNc — Nils Wilcke (@paul_denton) January 14, 2024

Non pas que l'ancien maire de Neuilly l'ait envoyé promener, mais sa demande n'a eu strictement aucun effet. Au point même que le quotidien sportif affirme que du côté de l'élue de Gauche on se demande si réellement Nicolas Sarkozy a fait passer le message, aucune négociation n'ayant repris depuis cet appel. Bien au contraire, Anne Hidalgo et ses élus ont pris comme une gifle les trois mois donnés par Nasser Al-Khelaifi à la municipalité pour proposer une solution concernant le Parc des Princes. Car en plus, les élus parisiens, en dehors du maire, n'auraient plus droit à des billets pour les matchs du PSG. Dur dur.