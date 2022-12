Le PSG, champion du monde de la lose au Qatar

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Comme le craignait l’entraîneur Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain va récupérer des Mondialistes touchés. Certains viennent de quitter la Coupe du monde 2022 sur des échecs difficiles à encaisser, et qui risquent d’affecter leur deuxième partie de saison.

La Coupe du monde fait forcément des malheureux, surtout du côté du Paris Saint-Germain. Ces derniers jours, les Mondialistes du club de la capitale ont vécu des moments difficiles à l’image de Marquinhos. Le défenseur central a contribué à l’élimination du Brésil face à la Croatie (1-1, 4-2 t.a.b.) en contrant la frappe de Bruno Petkovic sur le but croate à la 117e minute, puis en ratant sa tentative dans la séance de tirs au but.

On fait le bilan, lors de cette coupe du Monde, le PSG a perdu :



🇵🇹 Mendes (blessure)

🇧🇷 Marquinhos (dépression)

🇧🇷 Neymar (dépression)

🇪🇦 Soler (dépression)

🇪🇦 Sarabia (dépression)



Tout va bien ! — Seb Paris in My Blood (@PSGinMyBlood_of) December 9, 2022

Le Paris Saint-Germain, en comptant les Espagnols Pablo Sarabia et Carlos Soler mis en échec contre le Maroc (0-0, 3-0 t.a.b.), devient ainsi « la toute première équipe à voir trois de ses joueurs ne pas transformer leur tentative dans une séance de tirs au but lors d'une même édition de Coupe du Monde », souligne Opta. Au-delà de la statistique peu flatteuse, on peut surtout s’inquiéter pour le moral de ces Parisiens à la reprise.

Neymar, lui, n’a pas eu l’occasion de participer à la séance de tirs au but vendredi. Mais ses larmes et les doutes sur son avenir en sélection suffisent pour comprendre à quel point la star brésilienne est touchée. Pour d’autres raisons, les Portugais Nuno Mendes et Danilo Pereira n’auront pas non plus le sourire en rentrant au Camp des Loges, eux qui ont dû déclarer forfait pour le reste de la compétition. De quoi confirmer les craintes de Christophe Galtier.

Galtier avait prévenu

« Je suis heureux pour eux et fier d'être leur entraîneur, mais aussi inquiet de l'enchaînement des matchs et des blessures potentielles, s’inquiétait l’entraîneur parisien cette semaine dans l’émission Télématin. On dit souvent que le meilleur des remèdes, c'est la victoire. Plus ils vont aller loin dans la compétition, plus ils vont revenir galvanisés. Ceux qui pour qui ça va s'arrêter, on devra en revanche être proche d'eux et les remonter sur un plan moral. » Et d’autres déçus pourraient s’ajouter à la liste d’ici la fin du Mondial.