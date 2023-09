Le PSG champion d'Europe, la réponse étonnante de Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG reçoit le Borussia Dortmund ce mardi soir pour son entrée en lice en Ligue des champions. La C1, une compétition qui monopolise trop l'attention dans la capitale aux yeux de Luis Enrique, qui espère remédier à cela.

Dès son rachat du PSG en 2011, QSI a très vite annoncé sa volonté de remporter la Ligue des champions. Mais voilà, cette compétition n'est pas une science exacte et le club de la capitale s'est cassé les dents sur cet objectif. Il faut dire que les champions de France en titre se mettaient la pression pour y parvenir. Depuis quelques mois et l'arrivée de Luis Enrique au PSG, la Ligue des champions parait moins présente dans les esprits franciliens. L'ancien du Barça veut d'abord changer les mentalités et mettre une équipe cohérente en place. D'ailleurs, en conférence de presse, Luis Enrique a rappelé qu'il ne fallait pas trop en faire avec ce désir de remporter la Ligue des champions.

Luis Enrique, la Ligue des champions ne l'obsède pas

Face aux médias ce lundi, l'ex-sélectionneur de la Roja a en effet indiqué sans sourciller : « La réponse est connue. Quand un club est obsédé par quelque chose, ce n’est jamais bon signe, ça ne marche jamais dans aucun domaine de la vie. On a envie de donner du plaisir aux supporters, on a des espoirs, on a envie que ça commence mais on n’est pas obsédés. Il faut attendre de voir comment la compétition se lance. Tous les résultats sont possibles en football, on peut être supérieur et perdre ou moins bon et gagner. Des surprises sont possibles. En tant que club, nous sommes convaincus et motivés pour aller le plus loin possible, on essaie de remporter toutes les compétitions ». Le PSG, qui se retrouve dans la poule de la mort cette saison en Ligue des champions, sera néanmoins attendu avec impatience. La Ligue 1, remportée 11 fois par le club de la capitale, n'est toujours pas vue comme l'objectif principal pour la grande majorité des fans et observateurs. Surtout avec tant d'argent dépensé lors du dernier mercato estival. Et cela, malgré ses paroles apaisantes sur le sujet, Luis Enrique va bien être obligé de le constater si les choses tournent mal sur l'échiquier européen.