Le PSG champion d'automne grâce à la défaite de l'OM

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En déplacement ce samedi à Lens, le PSG a déjà la certitude de finir champion d'automne après la victoire de Brest à OM.

C'est une couronne honorifique qui n'a d'importance que pour le club concerné, et encore, mais le Paris Saint-Germain est désormais certain d'être en tête du classement de Ligue 1 au moment de basculer sur la deuxième moitié de la saison de Ligue 1. La défaite de l'Olympique de Marseille laisse le club phocéen, dauphin du PSG, à 12 points de Paris avec seulement trois matchs à jouer pour les deux équipes. Mauricio Pochettino a donc une bonne nouvelle à annoncer à ses joueurs avant de défier le RC Lens dans la chaleur de Bollaert. En plus, le fait de devenir champion d'automne grâce à une défaite de l'OM fera le bonheur de tout le monde du côté de la capitale.