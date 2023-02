Le PSG c'est le Club Med, ça suffit !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Touché à la cuisse et out trois semaines, Kylian Mbappé manquera les chocs face à l’OM en Coupe de France et le Bayern en Ligue des Champions. La gestion des blessés est critiquée, alors que Paris ne sera pas au complet pour affronter le Bayern.

Durant les prochains matchs, le Paris Saint-Germain va devoir apprendre à vivre sans Kylian Mbappé. En effet, l’international tricolore s’est blessé à la cuisse face à Montpellier mercredi soir et manquera les trois prochaines semaines. Il est d’ores et déjà forfait pour le match de Coupe de France face à l’OM mercredi, et à moins d’un miracle colossal, il manquera également le choc contre le Bayern Munich en Ligue des Champions le 14 février prochain. Un énorme coup dur dont le PSG est responsable à 100 % selon Giovanni Castaldi. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, le journaliste n’a pas été tendre avec le staff du PSG, bien trop laxiste avec ses joueurs et qui en paie le prix fort avec Kylian Mbappé en ce début du mois de février.

« A l’époque de Laurent Blanc, à l’époque de Zlatan Ibrahimovic et d’Edinson Cavani, je trouve qu’il y avait moins de laxisme sur la gestion des grands rendez-vous et de l’effectif. Ce qui me frappe et que je trouve incroyable depuis l’ère Neymar, ce qui me choque, c’est que les mecs font ce qu’ils veulent et que ce soit Leonardo ou Luis Campos aux manettes, ça ne change rien. Les mecs reviennent, ils repartent en vacances… On est sorti de la Coupe du monde, tout le monde sait que les organismes ont été éprouvé de manière inhabituelle. Il n’y a pas un mec au PSG, quand on sait l’importance de la Ligue des Champions, qui va définir un protocole clair et net pour les internationaux. Tout le monde est à la carte, tout le monde fait ce qu’il veut » a pesté Giovanni Castaldi, pas étonné de cette blessure de Kylian Mbappé.

Une gestion qui pose question au PSG

Il faut dire que ces dernières semaines, la gestion du Paris Saint-Germain est grandement critiquée. Après une Coupe du monde éreintante pour les organismes, les stars parisiennes ont été contraintes de se déplacer en Arabie Saoudite pour une tournée promotionnelle… en pleine semaine, entre deux matchs de compétition officielle. Trois jours plus tard, Kylian Mbappé était encore sur le terrain, cette fois face aux amateurs de Pays de Cassel en Coupe de France. Malgré la facilité du match et le score très large dès la mi-temps en faveur du PSG, l’international tricolore a disputé l’intégralité de la partie. Une gestion risquée dont le PSG fait aujourd’hui les frais avec Kylian Mbappé mais également avec Neymar, forfait à Montpellier mercredi soir et qui pourrait également manquer la réception de Toulouse samedi et le déplacement à Marseille en Coupe de France, la semaine prochaine.