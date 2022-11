Le PSG au Stade de France, Al-Khelaifi menace Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Actuellement au Qatar où il assiste au Mondial, Nasser Al-Khelaifi a évoqué la situation du PSG, lequel se sent à l'étroit au Parc des Princes et juge le loyer délirant. QSI a l'intention que ça change, et le Stade de France est évoqué.

Le PSG souhaite toujours augmenter ses recettes et pour cela, les dirigeants commencent à sérieusement se poser des questions sur l’intérêt de rester encore très longtemps au Parc des Princes. Même si les plus fidèles supporters du club de la capitale tiennent à leur stade, le fait que le Paris Saint-Germain joue à guichets fermés toute la saison est forcément un énorme problème puisqu'il prive Paris de plusieurs dizaines et même centaines de millions d'euros. Depuis des années, des rumeurs circulent sur un possible agrandissement du stade parisien, mais sur le plan architectural cela semble impossible ou presque, notamment parce que le Parc des Princes est construit en partie sur le périphérique et reste enclavé dans un quartier où il ne peut pas être élargi. On pensait que les choses étaient parties pour durer, mais se confiant à l’agence Bloomberg, Nasser Al-Khelaifi a lancé une véritable bombe en faisant du dossier du stade une priorité absolue pour le PSG.

Le PSG à Saint-Denis, le Qatar va faire une offre

Nasser Al-Khelaifi tells @business PSG are considering leaving the Parc des Princes. Moving to the Stade de France is a possibility. “Paris deserves a better stadium. My first option is we don’t move. But the city of Paris is pushing us to move.” — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 23, 2022

Dans un entretien accordé au média nord-américain, le président qatari du Paris Saint-Germain a confié son désir de vite avancer au sujet du Parc des Princes. « Paris mérite un meilleur stade. Ma première option c’est de ne pas déménager. Mais la ville de Paris nous incite à bouger. Nous avons dépensé 70 millions d'euros pour améliorer le Parc, mais ce n'est pas notre stade », a expliqué Nasser Al-Khelaifi, qui explique que la municipalité a désormais un appétit énorme sur le plan du loyer, au point de pousser le club à claque la porte. NAK a ensuite précisé les choses et notamment les solutions envisagées par le PSG. La première est de déménager au Stade de France en rachetant le stade national, ce que le gouvernement l’incite très vivement à faire, l’état cherchant à vendre l’enceinte dionysienne. Le patron des champions de France a reconnu que le Paris Saint-Germain « envisage très sérieusement de faire une offre ». Nasser Al-Khelaifi précise que deux autres sites seraient aussi à l’étude, même s’il ne précise pas si l’achat d’un des deux hippodromes de l’ouest parisien est envisagé comme la rumeur le prétend.

🎄🏟️🎅 Le Marché de Noël du Parc des Princes ! ❤️💙



Venez vivre un moment 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞 au Parc des Princes ? ✨ Réservez votre visite ! ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 23, 2022

De quoi énerver les supporters parisiens qui estiment que le Stade de France n'est pas un stade de football et encore moins un stade digne de Paris. Mais avec des affluences limitées à 50.000 personnes et une offre de loges très réduite, le Paris Saint-Germain ne doit plus trop traîner avant de se décider, les règles du fair-play financiers étant de plus en plus contraignantes et obligeant le Qatar à change des choses. Outre l'entrée dans le capital d'un nouvel investisseur, à hauteur de 300 millions d'euros ou plus, un nouveau stade serait également une mine d'or à l'avenir pour le PSG. La municipalité parisienne va devoir faire un effort.