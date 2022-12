Le PSG au Parc ! Les Ultras supplient Anne Hidalgo

Dans : PSG.

Le bras de fer débuté entre QSI et la mairie de Paris menace clairement l'avenir du PSG au Parc des Princes. Un départ au Stade de France et ses 80 000 places est envisagé par le club parisien. Toutefois, ses plus fidèles supporters ne sont pas de cet avis du tout.

L'avenir du Paris Saint-Germain pourrait-il se faire hors de Paris ? C'est en tout cas ce qu'a suggéré le président Nasser Al-Khelaifi ces derniers jours. Parlant au nom de QSI, propriétaire du club, il se dit excédé par l'attitude hostile de la municipalité à l'égard du PSG. Cela concerne la gestion du Parc des Princes. Le loyer demandé ne plaît pas au PSG tout comme le prix pour racheter l'enceinte de la Porte d'Auteuil. 350 millions d'euros, une somme trop élevée alors que les Qataris veulent agrandir le stade pour le porter à une capacité supérieure à 60 000 places.

Les Ultras veulent leur PSG dans leur Parc des Princes

Trop à l'étroit dans son Parc des Princes par rapport à ses rivaux européens, le PSG vise plus grand quitte à changer de stade. En construire un nouveau ou aller s'installer au Stade de France. L'enceinte de 80 000 places a été utilisée comme levier dans les négociations entre le PSG et la mairie de Paris. Cette menace réelle va t-elle inquiéter Anne Hidalgo ? Peut-être pas au vu du sarcasme de son adjoint mais c'est bien le cas des Ultras parisiens. Ces derniers ont communiqué sur la situation. Pour eux, pas question de voir leur équipe quitter le Parc. La mairie doit être plus souple sur le dossier.

« Nous ne pensions pas devoir mener une nouvelle fois le combat pour que le PSG, notre club, demeure au Parc des Princes, sa maison... Cette possibilité de départ est d'autant plus incompréhensible que des projets d'agrandissement fidèles à l’œuvre de l'architecte Monsieur Taillibert, sont dans les cartons. […] Nous n'avons pas vocation à nous immiscer dans les discussions, les négociations et les rapports de force entre le club et la mairie de Paris, mais nous savons une chose : nous nous battrons de toutes nos forces pour que le PSG reste au Parc. […] Nous n’avons de notre côté, jamais considéré cette mairie comme un partenaire sincère du club ni comme un soutien de ses amoureux. […] De notre côté, nous mettrons tout en œuvre pour défendre notre conviction : la place du PSG est au Parc ! », lâchent-ils notamment. De quoi renforcer la pression sur Anne Hidalgo et ses équipes.