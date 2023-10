Le PSG arrive à Madrid en urgence, Mbappé le demande

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG a connu un gros coup dur cette semaine avec l'officialisation du forfait de Nuno Mendes pour 4 mois. Les Parisiens ont donc un sérieux manque au poste d'arrière gauche. Toutefois, une solution de remplacement existe et elle est au Real Madrid.

Une tuile qui pourrait coûter très cher au PSG dans sa quête de titres cette saison. Le club parisien ne pourra compter sur Nuno Mendes ces 4 prochains mois. Le latéral gauche portugais au profil très offensif s'est fait opérer des ischios cette semaine et il ne verra plus les terrains avant 2024. C'est un sérieux coup dur pour le PSG même si Lucas Hernandez est arrivé cet été au poste. Il va falloir recruter un autre latéral gauche rapidement d'autant que Hernandez a rarement été épargné par les blessures ces dernières années. L'option privilégiée par les Parisiens se trouve au Real Madrid.

Ferland Mendy, option séduisante mais chère du PSG

En effet, le PSG vise le recrutement de Ferland Mendy. L'ancien lyonnais possède des qualités proches de celles de Nuno Mendes et son profil plaît beaucoup à Kylian Mbappé. Selon Defensacentral, l'attaquant parisien a conseillé à son club de se pencher sur Mendy, coéquipier en bleu de Mbappé et même ami du joueur. Encore faut-il désormais convaincre le Real Madrid de le vendre et ce n'est pas gagné.

🚨 Cuatro meses K.O y lesión grave: Mbappé pide una llamada al Real Madrid:https://t.co/m7YK76b0w9 — Defensacentral.com (@defcentral) September 29, 2023

En froid avec le PSG sur la gestion du cas Kylian Mbappé, le club merengue ne fera pas de cadeaux à son homologue parisien. En plus, une vente n'est pas souhaitable d'un point de vue sportif. Si Ferland Mendy n'est pas titulaire à gauche de la défense, notamment à cause de Fran Garcia, il reste important aux yeux du staff madrilène. Sans le Français, le jeune Fran Garcia est le seul latéral gauche de métier du club merengue. Autrement dit, soit le PSG aligne les millions d'euros avec une offre au-dessus de la valeur de Mendy sur le marché, soit il peut l'oublier et ce même si le Real veut recruter Alphonso Davies l'été prochain.