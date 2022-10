L1 : Avec Messi et Mbappé, le PSG voyage serein en Corse

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 12e journée

Stade François-Coty

Ajaccio-PSG 0-3

Buts : Mbappé (24e, 82e), Messi (79e)

Sur un rythme tranquille, le PSG a maîtrisé son déplacement en Corse face à l'AC Ajaccio. Les Parisiens l'ont emporté 3-0 et peuvent remercier le duo Messi-Mbappé impliqué sur les trois buts.

A contrario de l'OM, le PSG ne voulait pas tomber dans le piège de l'AC Ajaccio surtout que les Parisiens alignaient une équipe remaniée à cause des blessures et de la C1. Si les Corses étaient très accrocheurs en début de match, le PSG ne tardait pas à accélérer le tempo. Messi venait d'abord tester les réflexes du gardien Leroy sur coup-franc (13e) avant que Mbappé ne trouve la faille. Sur une balle récupérée au milieu, les Parisiens se projetaient vite. Messi lancait Mbappé dans la profondeur, lequel ajustait sereinement Leroy. Paris jouait à sa main mais gâchait des occasions de break. Mbappé seul dans l'axe frappait au-dessus avant que Ruiz ne croise trop sa frappe.

L'impression d'un PSG trop facile se confirmait après le repos. Les frappes parisiennes manquaient de conviction pour tromper Leroy, c'était le cas de Bernat (48e) ou Sanches (51e). Il n'en fallait pas plus pour redonner espoir à l'ACA. Belaili était remuant mais l'Algérien manquait de précision, notamment sur un contre où il ratait sa passe en profondeur. L'ancien brestois tentait aussi de loin mais Donnarumma était vigilant pour écarter le danger (71e). Finalement, Paris se mettait à l'abri. Mbappé offrait une passe à Messi via une talonnade et la Pulga effacait Leroy d'un double contact pour finir. Messi rendait la politesse au Français pour lui permettre de marquer le troisième but. Avec ce succès, le PSG prend six points d'avance en tête sur Lorient. Ajaccio reste reléguable de son côté.