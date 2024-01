Le PSG agressé, ses plus beaux joyaux font saliver

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est toujours à l'affût de joueurs XXL à recruter lors des périodes de mercato. Cependant, du danger rode aussi du côté de certains clubs intéressés par ses cracks.

L'Ile-de-France regorge de joueurs de très grande qualité. Certains d'entre eux ont la chance d'évoluer au PSG, que ce soit dans les catégories de jeunes ou en équipe première. Récemment, Warren Zaïre-Emery a fait son trou. A seulement 17 ans, le milieu de terrain est titulaire indiscutable de la formation de Luis Enrique et a même fait ses débuts en équipe de France. Au sein du nouveau projet de Luis Enrique, qui veut s'appuyer sur des jeunes cracks, WZE aura encore pas mal de temps pour s'épanouir. L'éphémère capitaine des Bleuets croque en tout cas chaque minute, et devient même un titulaire en puissance en vue de la deuxième partie de saison, avec notamment la Ligue des Champions au programme pour encore plus briller, et prendre de l'expérience. C'est ce qu'espèrent aussi Ethan Mbappé et Senny Mayulu, récemment buteur à Orléans en Coupe de France. Mais voilà, tant que tout ce beau monde n'aura pas prolongé officiellement, des clubs en Europe tenteront leur chance.

Le PSG va devoir se défendre

Selon les informations de l'expert mercato Ekrem Konur, des clubs de Bundesliga et de Premier League envisagent de recruter les joueurs français de 17 ans du PSG, Senny Mayulu et Warren Zaïre-Emery, lors du prochain mercato estival. Si cela s'annonce mission impossible pour le dernier cité, qui a déjà trouvé un accord avec le club de la capitale pour prolonger dès ses 18 printemps, tout semble un peu plus ouvert pour Mayulu. Ce dernier sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Le Borussia Dortmund est, d'après L'Equipe, très intéressé par la possibilité de recruter le milieu de terrain. D'ici l'été prochain, beaucoup de choses vont encore se passer. Luis Enrique apprécie beaucoup Mayulu et cela pourra pousser sa direction à le signer pour encore de longues années. En tout cas, le PSG est prévenu, le danger rode et ses cracks sont courtisés, très courtisés. Ce qui n'est pas anodin dans un club qui, il y a encore quelques temps, avait un mal fou à conserver ses meilleurs jeunes.