Le PSG a viré Maignan, il ne le pardonnera jamais

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi soir, l'AC Milan et l'Inter s'affrontent en demi-finale aller de la Ligue des champions. Une autre occasion de briller pour un certain Mike Maignan.

Mike Maignan a vu sa carrière prendre un autre tournant ces derniers mois. D'abord un championnat de France avec le LOSC, puis un transfert à l'AC Milan, un titre en Serie A et désormais une place de titulaire en équipe de France. La pression est forte sur le portier tricolore, qui rêve dorénavant de remporter la Ligue des champions. L'AC Milan affrontera l'Inter pour une place en finale, soit contre le Real Madrid, soit Manchester City. Les joueurs rossoneri peuvent se montrer confiants pour atteindre au moins la finale de la compétition. Surtout que Mike Maignan évolue à un niveau impressionnant. Pour certains observateurs, le gardien de 27 ans est tout simplement le meilleur du monde.

Maignan, le PSG s'est planté

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mike Maignan (@magicmikemaignan)

Lors de quelques mots échangés avec L'Equipe, Bernard Lama n'a pas tari d'éloges sur l'ancien du PSG, lui qui regrette aussi que le club de la capitale ne lui ait pas fait confiance. « Donnez-moi un meilleur gardien que lui ? Au Milan, il est régulièrement décisif. Il suffit de voir le nombre de buts encaissés, c'est le juge de paix. Contre Naples à l'aller, en quarts de finale de la Ligue des champions, il sort une tête… Le PSG l'a presque foutu dehors en 2015, comme il l'a fait avec d'autres. On se demande où est la politique du club, ils auraient dû le prêter à Lille, faire comme le Bayern avec Alexander Nübel et voir ensuite ce que ça donne, comme pour Alphonse Areola. Et si le gars sort du lot, on le récupère au lieu d'aller acheter un gardien et se planter. Au Milan, il a performé illico », a notamment indiqué Bernard Lama, conscient du talent de Maignan et de l'erreur faite par le PSG dans le passé. Reste à savoir si le club de la capitale et Maignan seraient prêts à se retrouver dans le futur.