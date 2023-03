Mike Maignan choque la France, et déclenche une guerre

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Mike Maignan s'est installé bien confortablement comme le gardien de l'équipe de France pour les années à venir après deux matchs convaincants. Hugo Lloris, qui n'avait rien demandé, s'est fait cracher dessus.

Désormais gardien numéro 1 de l’équipe de France, Mike Maignan a confirmé que son statut était plus que validé. Un pénalty arrêté contre les Pays-Bas, et une incroyable parade à la dernière seconde contre l’Irlande pour permettre aux Bleus de conserver la victoire. En 180 minutes, le portier tricolore a mis tout le monde d’accord. Ceux qui ne sont pas habitués à le voir évoluer du côté du Milan AC en ont pris plein les mirettes, et même ses coéquipiers ont été bluffés par cette ultime parade à Dublin. « Incroyable! Incroyable.... Je la voyais dans les buts, mais il a surgi de nulle part. Franchement c'est exceptionnel », a souligné Ibrahima Konaté, pour cet arrêt en effet qui empêche littéralement le ballon de rentrer alors que le but semblait inévitable.

De quoi donner le sourire à Didier Deschamps, qui pour une fois n’a pas hésité à se lâcher au niveau des superlatifs, lui qui reste très souvent mesuré. « Evidemment que l’arrêt de Mike à la fin…. Des fois il y a des buts qui comptent, mais ça vaut peut-être plus qu’un but. Ça récompense un homme qui dégage beaucoup de force. Mike, c’est Mike. Ce n’est jamais évident parce qu’il prend la succession d’Hugo Lloris, qui a fait des choses extraordinaires avec nous. Mais ça fait un moment qu’il est avec nous. Et sur les deux derniers matchs, il a dégagé beaucoup de force », a souligné le sélectionneur national, ravi d’avoir pu trouver un dernier rempart qui porte très bien son nom, et permet à se défense d’enchainer deux matchs sans prendre le moindre but, ce qui n’est pas anodin dans un secteur totalement renouvelé.

Deschamps rend hommage à Lloris

Didier Deschamps l’a souligné, Mike Maignan a pris la relève d’un géant en la personne d’Hugo Lloris, et c’était donc avec une grosse pression qu’il débutait cette campagne éliminatoire dans la peau d’un titulaire. Défi relevé donc, même si, magie de l’internet et des réseaux sociaux, cela a déclenché un autre débat. L’équipe de France a-t-elle trop tardé à faire confiance à l’ancien gardien du PSG, en insistant jusqu’au bout avec Lloris alors que la relève était déjà là ? Vaste question, surtout qu’elle ne se posait même pas pour la Coupe du monde, puisque le gardien du Milan AC était blessé pour cette épreuve. Mais elle a déclenché une vague assez furieuse de comparaisons pour rabaisser Hugo Lloris, alors que le gardien de Tottenham vient de raccrocher après une glorieuse carrière en Bleu.

Mike Maignan est un monstre et il est peut être même plus complet mais il faut respecter ce qu’a fait Lloris en EDF. Sa parade contre l’Uruguay en 2018, c’est du sérieux. pic.twitter.com/LcsPC3Sq3F https://t.co/tHTSgp1RMU — Siempre (@legenieargentin) March 27, 2023

« En deux matchs, il fait mieux que Lloris en 10 ans », « Il faisait ça, Hugo Lloris », « ah ça, c’est pas Lloris », ont balancé quelques internautes et même quelques journalistes suiveurs des Bleus. Ils ont vite été rappelés à l’ordre pour ceux qui ont la mémoire courte, ou la fameuse « culture de l’instant ». Les vidéos sortant des parades décisives de Lloris lors des victoires en Ligue des Nations ou à la Coupe du monde 2018 ont permis de rafraichir quelques souvenirs à ceux qui avaient un jugement rapide. Et même Didier Deschamps a anticipé le coup en soulignant que l’ancien capitaine des Bleus avait lui aussi l’habitude de faire des exploits dans les buts, même si sa dernière Coupe du monde avait été plus terne, notamment avec ces séances de tirs au but souvent peu efficaces.