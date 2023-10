Le PSG a un plan pour briller en Ligue des Champions

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Le Paris Saint-Germain a grandement modifié son effectif avec toujours le même objectif, remporter la Ligue des Champions. Cependant, la coupe aux grandes oreilles n'est désormais plus une obsession comme auparavant.

Placé dans le groupe de la mort en Ligue des Champions, avec le Borussia Dortmund, l'AC Milan et Newcastle, le PSG va avoir des chocs dès la phase de poule. Le club de la capitale a parfaitement débuté la compétition avec un succès 2-0 face aux Allemands. En Ligue 1, le début de saison est plus compliqué avec une quatrième place, pour un bilan de 3 victoires, 3 matchs nuls et déjà une 1 défaite. Si on peut croire que la C1 est l'objectif principal de cette saison, ce n'est pas réellement le cas. La direction parisienne souhaite prendre son temps, et créer un projet sportif concret et plus seulement ambitieux. Vitinha l'assure, la Ligue des Champions n'est plus une obsession.

Le PSG a changé sa vision de la C1, Vitinha l'assure

Dans un entretien accordé à Téléfoot, le Portugais a été interrogé sur l'obsession de soulever cette fameuse C1. « Oui, je pense que c’est important aussi. Tu penses souvent à des choses que tu veux vraiment et parfois ça ne veut pas venir. On va profiter de la compétition et on ne va pas être obsédé par ça et après ça va venir » a assuré le milieu de terrain qui a pris une nouvelle dimension depuis le départ de Marco Verratti. Le joueur de 23 ans est clair, il ne faut pas penser qu'à la Ligue des Champions. La pression était déjà forte sur les épaules de l'ancien joueur du FC Porto et cette saison, ça sera encore plus important puisqu'il est désormais un titulaire indiscutable au sein de la formation de Luis Enrique. Vitinha et le PSG ne font plus de l'Europe une priorité.