Le PSG a la flemme de prolonger Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi dément

Par Guillaume Conte

Le PSG a bien une stratégie en place pour essayer de prolonger Kylian Mbappé. Les accusations de la presse espagnole, pour qui Nasser Al-Khelaïfi ne fera pas de gros efforts pour le convaincre, sont démenties.

Concentré sur sa saison sportive, Kylian Mbappé n’est pas revenu récemment auprès du PSG pour évoquer son avenir. Cela reste un sujet très sensible et Nasser Al-Khelaïfi espère bien avoir un rendez-vous avec les représentants de l’international français au mois de janvier, quand le couperet sera proche de tomber puisque le joueur sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Aucune prolongation n’est en instance d’être finalisée, mais cela n’empêche pas les dirigeants parisiens d’être attentifs à ce qui se dit sur le sujet. Notamment du côté de la presse espagnole, qui y va fort sur les rumeurs et voit toujours plus que jamais Kylian Mbappé signer au Real Madrid au mois de juillet.

Une simple option à lever et rien de plus ?

Mais la dernière information en date, issue du journal AS, a eu le don de faire bondir le président du PSG. Le média espagnol assurait que le club de la capitale ne comptait faire aucun effort pour conserver Kylian Mbappé, et simplement lui demander de signer l’année supplémentaire en option dans son contrat, comme elle avait été inscrite dans sa fameuse prolongation « Mbappé 2025 » il y a 18 mois de cela. Selon le journaliste Dani Gil pour la radio Cope, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas du tout dans sa stratégie.

La volonté du président du PSG est de laisser toutes les options ouvertes, que ce soit la simple signature de cette option pour un an de plus, ou pour la signature d’un nouveau contrat sur le plus long terme. Ou bien encore un contrat à moyen terme, avec une clause libératoire l’assurant de partir au Real Madrid quand ce sera le moment, tout en laissant le PSG toucher une belle indemnité de transfert pour sauver l’honneur.

Le volet financier est réglé entre Mbappé et le PSG

Mais ce que confirme le journaliste espagnol, c’est que sur le plan financier, le gros du problème a déjà été réglé. Pour apaiser le conflit de l’été dernier quand Mbappé avait pris place dans le loft, un « sacrifice » a été fait par le numéro 7 du PSG, qui a renoncé à 80 millions d’euros de prime, notamment à la fidélité, qui voleront en éclats en cas de départ sans prolongation de Mbappé. « Le club est protégé. Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, nous avons des accords financiers avec Kylian », a assuré Nasser Al-Khelaïfi selon Dani Gil. Une preuve que le départ de Mbappé est bien envisagé au PSG, mais que, contrairement à ce qui était affirmé par AS, tout sera bien tenté pour le convaincre de continuer encore à Paris dans les années à venir.