Le PSG à Joinville-le-Pont, ce n'est pas une blague !

Par Hadrien Rivayrand

Le conflit existant entre la Mairie de Paris et le PSG pourrait conduire le club francilien à quitter le Parc des Princes. Et déjà, certains veulent en profiter pour rafler la mise.

Le PSG évolue au Parc des Princes depuis le 10 novembre 1973. L'enceinte parisienne est très ancrée dans l'histoire du club de la capitale. Les supporters y sont très attachés et les exploits ont été nombreux dans ce stade. Depuis l'arrivée de QSI au PSG en 2011, le Parc des Princes a même été rénové avant le début de l'Euro 2016. Mais ce que souhaitent les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain, c'est bien de pouvoir racheter totalement le Parc et ainsi pouvoir l'agrandir. Chose que refuse la Mairie de Paris, qui a signifié ces derniers jours son intention de ne pas vendre le stade au PSG. De quoi provoquer de vives réactions au sein du club de la capitale, qui a menacé très clairement de quitter son enceinte historique.

Un nouveau candidat pour accueillir le PSG

N’ayons plus peur de le dire les soirs de Ligue Des Champions le Parc Des Princes ETEINT tout vos stades



Tout ça avec une capacité de 48000 personnes , un seul virage et des prix faramineux mddddr si on change de stade j’imagine même pas pic.twitter.com/50ldzj8eKT — KYKY (@aws_gms) January 15, 2023

Si c'est encore loin d'être fait, certains se placent pour accueillir le PSG dans un futur plus ou moins proche. C'est notamment le cas du Maire de Joinville-le-Pont, Olivier Dosne. Sur l'antenne de France Bleu Paris, ce dernier a ouvertement proposé la candidature de sa ville pour accueillir le PSG : « J'ai un emplacement qui me fait rêver depuis longtemps, c'est de couvrir la travée d'autoroute qui va de l'hippodrome à notre stade Jean-Pierre Garchery, on reste sur Paris et un peu comme le Parc des Princes, il faudrait recouvrir le périphérique. Mais il faut que ce soit un projet écologique, il faudrait alors récupérer en terme de parking l'hippodrome de Vincennes qui est tout aménagé et en surface, il n'y aurait donc pas besoin d'en faire un. On pourra venir en RER A à l'arrêt de Joinville-le-Pont tout en restant à Paris ». Autre ville intéressée en cas de départ du Parc des Princes pour le PSG, Poissy. La ville accueillera d'ailleurs le nouveau centre d'entrainement du club la saison prochaine.