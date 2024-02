Le PSG a déjà promis le numéro de Mbappé à une recrue

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Conscient que Kylian Mbappé ne changera pas d’avis, le Paris Saint-Germain prépare l’avenir sans son attaquant. Le club de la capitale compte bien renforcer son secteur offensif, notamment avec un ailier de classe internationale à qui le président Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà promis le numéro 7 appartenant au Français.

Les choix et la communication de Luis Enrique ne font que confirmer la tendance. En fin de contrat, Kylian Mbappé va bien quitter le Paris Saint-Germain cet été. L’entraîneur parisien et ses dirigeants commencent à préparer l’avenir sans le Français, dont le départ sera probablement compensé par l’arrivée d’un joueur majeur pour le secteur offensif. Depuis quelques semaines, le nom de Rafael Leão fait partie des pistes évoquées avec insistance. Le média espagnol Defensa Central en rajoute une couche et livre un argument utilisé dans les discussions.

🔙 @RafaeLeao7 torna al gol in campionato e lo fa ALLA LEAO! 😍#MilanAtalanta pic.twitter.com/N4e5MqfFDw — Lega Serie A (@SerieA) February 26, 2024

A travers l’agent Jorge Mendes, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi aurait promis le numéro 7, propriété de Kylian Mbappé jusqu’à la fin de la saison, à l’ailier gauche du Milan AC. Une manière de signifier au Portugais qu’il deviendrait le successeur du Bondynois en cas d’arrivée dans la capitale française. Bien sûr, ce genre de rumeur est à prendre avec précaution. D’autant que des informations contradictoires circulent sur ce dossier. De son côté, RMC affirme que Rafael Leão n’est pas une priorité pour le Paris Saint-Germain.

Luis Enrique préfère en rire

Son profil ne ferait pas l’unanimité au sein du club francilien qui chercherait un joueur plus collectif, et qui n’oublie pas la progression de Bradley Barcola sur ce même couloir. En tout cas, ce n’est pas Luis Enrique qui vendra nous en apprendre davantage sur cette piste. « Rafael Leão ? C'est un chanteur ? C'est une blague, je sais très bien qui c'est, a réagi le technicien ce jeudi. C'est un buteur, il a même marqué contre nous. Mais non, je ne peux pas parler d'un joueur qui n'est pas dans notre club. » Toujours d'après la radio, le Napolitain Victor Osimhen ne serait pas non plus une priorité pour les Parisiens.