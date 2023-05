Le PSG a de la concurrence pour le dossier Diaby

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Ancien titi du PSG, Moussa Diaby explose aujourd'hui les compteurs en Allemagne avec le Bayer Leverkusen. Si Paris a l'ambition de faire revenir sa pépite, un autre cador européen suit également les traces de l'attaquant français.

Formé au Paris Saint-Germain, Moussa Diaby était l'un des plus gros talents du centre de formation du club de la capitale. Néanmoins, après une année, l'ailier français a décidé de quitter le PSG afin d'être titulaire dans une équipe européenne. Au Bayer Leverkusen, Moussa Diaby s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de l'effectif. Cette saison encore, sous les ordres de Xabi Alonso, le joueur de 23 ans réalise une saison aboutie. Auteur de 14 buts et 11 passes décisives en 2022/2023, Diaby a même découvert l'équipe de France. Avec les probables départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG aimerait recruter des joueurs offensifs. Moussa Diaby a tapé dans l'œil de Luis Campos qui veut le faire revenir dans son club de cœur. Pourtant, un cador européen est prêt à rafler la mise.

Le Real Madrid fait de l'ombre au PSG dans le dossier Diaby

Selon les informations de bernabeudigital, le Real Madrid souhaite également recruter un attaquant cet été et a jeté son dévolu sur Moussa Diaby. Le média espagnol explique que les Merengues envisagent sérieusement de signer le Français, notamment afin de pallier les absences de Karim Benzema, dont l'état de forme inquiète le club de la Maison Blanche depuis la Coupe du monde au Qatar. Évalué à 50 millions d'euros sur le site Transfermarkt, Diaby est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le Bayer Leverkusen où il a déjà passé quatre saisons. Le club allemand aura l'opportunité de récupérer une belle somme si Diaby quitte le club. Reste à savoir où se penchera le choix du polyvalent gaucher qui a les faveurs du Real Madrid et de son ancien club le PSG.