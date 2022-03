Le nouveau Lionel Messi va arriver, le PSG peut jubiler

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré les rumeurs d'une unique saison à Paris avant un départ fracassant, Lionel Messi n’a aucunement l’intention de quitter le PSG à la fin de la saison.

Après les sifflets dont Lionel Messi a été victime lors du match entre le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux, les médias espagnols se sont affolés en évoquant un potentiel retour de la Pulga au FC Barcelone la saison prochaine. Des rumeurs indirectement alimentées par Lionel Messi lui-même, le n°30 du PSG se rendant à Barcelone dès qu’il en a l’occasion sur ses jours de repos. Mais à en croire les informations de Loïc Tanzi, spécialiste du PSG pour RMC, l’international argentin n’a aucunement l’intention de quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. En effet, Lionel Messi souhaite honorer son contrat avec le club de la capitale, lequel court jusqu’en 2023, et prouver par la même occasion qu’il peut s’imposer dans une autre ville que Barcelone.

🚨 Lionel Messi souhaite rester au PSG la saison prochaine.



(@Tanziloic) pic.twitter.com/TvRkPlEony — Actu Foot (@ActuFoot_) March 16, 2022

Messi n'est pas cramé selon Micoud

Alors, bonne ou mauvaise nouvelle pour le PSG ? Les avis divergent à ce sujet, certains observateurs estimant purement et simplement que du haut de ses 34 ans et après plus de 15 ans au plus haut niveau, Lionel Messi est cramé. Ce n’est pas l’avis de Johan Micoud, lequel a indiqué sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe que voir Messi rester au Paris SG pouvait représenter une très bonne nouvelle. « Si Messi veut vraiment rester au PSG, je pense que le soucis depuis 6-7 mois est dans sa tête avec le fait qu’il soit parti de Barcelone ! Je ne pense pas qu’il soit cramé physiquement, il était plutôt bien sur le plan physique. C’est peut-être une question d’utilisation mais aussi de lui mentalement ! Si après dans sa tête il veut rester et continuer cette aventure, je pense qu’il peut y avoir un déclic dans ce sens-là ! Je dirais donc que c’est une bonne nouvelle qu’il reste au PSG » a jugé l’ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, qui est loin d’envoyer Lionel Messi à la retraite et qui estime que la Pulga peut faire taire tout le monde la saison prochaine à Paris.