PSG : Un entraineur dur pour les stars, Conte en plan B derrière Zidane

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le départ de Mauricio Pochettino ne fait aucun doute et pour le remplacer, le PSG a fait de Zinedine Zidane sa priorité ultime.

Sans club depuis son départ du Real Madrid il y a tout juste un an, Zinedine Zidane est le rêve absolu du Qatar pour succéder à Mauricio Pochettino. De son côté, l’entraîneur argentin du PSG, plus que jamais sur le départ, ne devrait pas rebondir à Manchester United. Et pour cause, le Daily Mail dévoile que les Red Devils ont finalement choisi Erik Ten Hag pour prendre a succession de Ralf Rangnick à la fin de la saison. Cette information ne change rien pour le Paris Saint-Germain, dont les dirigeants ont quasiment acté le départ de Mauricio Pochettino à la fin de la saison au vu du fiasco contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Zinedine Zidane est donc courtisé mais selon le tabloïd anglais, il ne sera pas simple d’attirer « ZZ », lequel se verrait bien prendre la suite de Didier Deschamps en Equipe de France après la Coupe du monde au Qatar fin 2022.

Conte au PSG si Zidane refuse l'offre du Qatar ?

C’est ainsi que le Paris Saint-Germain a d’ores et déjà activé un plan B, dans le cas où Zinedine Zidane refuserait définitivement de prendre les commandes du PSG. Il n’est pas certain que la solution de recours du Qatar fasse autant rêver les supporters parisiens que la piste Zidane puisque le second entraîneur ciblé par le Paris Saint-Germain serait Antonio Conte, actuellement en poste à Tottenham. Champion d’Italie avec l’Inter Milan la saison passée, le technicien transalpin est quatrième de Premier League avec les Spurs. Les dirigeants du PSG apprécient son autorité et son sens de la discipline, ce qui manque cruellement dans le vestiaire parisien depuis de trop longues années. Reste maintenant à voir si Antonio Conte va quitter Tottenham aussi rapidement, quelques mois seulement après son grand retour en Premier League. Quoi qu’il en soit, le Paris SG multiplie les pistes et les contacts afin d’être prêt en cas de refus ferme et définitif de Zinedine Zidane…