Le coup géant que préparent le PSG et Mino Raiola

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le Paris Saint-Germain a une priorité absolue en cas de départ de Kylian Mbappé en fin de saison : Erling Haaland. Des discussions sont déjà en cours avec Mino Raiola, l’agent du buteur du Borussia Dortmund.

L’avenir de Kylian Mbappé obsède la planète football. Surtout qu’il est peut-être lié à celui de l’autre future grande star du ballon rond : Erling Haaland. Les deux joueurs ont apparemment la volonté commune de ne pas évoluer dans le même club. Ils veulent devenir les joueurs phares de grands projets sportifs. Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le PSG. En fin de contrat en fin de saison, il est le grand favori pour atterrir au Real Madrid. En ce qui concerne Erling Haaland, l’incertitude plane beaucoup plus sur sa future destination surtout qu’il reste quand même lié au Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024. Son agent, Mino Raiola, a lâché une bombe au média allemand Sport1, il y a quelques jours, en évoquant les quatre futurs clubs possibles de son poulain. « Il peut et va passer à l'étape suivante. Bayern Munich, Real Madrid, FC Barcelone, Manchester City, ce sont les grands clubs où il peut aller », a assuré le célèbre agent. Pour Abdellah Boulma, Mino Raiola a zappé volontairement le PSG, qui serait en fait le club le plus avancé dans le dossier.

« Ils sont en train de négocier, le PSG fait pour singer Haaland »

« Le PSG est en course pour recruter Erling Haaland, c’est une certitude. J’ai vu Mino Raiola citer plein de clubs mais pas le PSG. C’est volontaire de sa part. Il connaît Leonardo, il a des joueurs au sein du club. Cela signifie une chose en substance, c’est qu’ils sont en train de négocier. Le PSG fait tout pour le signer pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Ce n’est pas garanti que ça se fasse. Mino Raiola va convaincre le joueur de signer où il veut. Il fonctionne comme ça », a certifié le journaliste lors d’un live Twitch de Canal Supporters. Le Qatar ne veut surtout pas rater le grand tournant du prochain mercato estival, juste avant sa Coupe du monde. Que les supporters parisiens se rassurent, si Kylian Mbappé partait, il serait remplacé comme il se doit.